´Ý¹â°¦¼Â¡¢16ºÐ¶âÈ±¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥®¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦´Ý¹â°¦¼Â¤¬¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥®¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿º¢¤Î´Ý¹â°¦¼Â
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç·¿¥À¥ó¥×¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥®¥ã¥ë·Ï·úÀß½÷»Ò¡¦¸Åß·Ì¤Íè¡Ê37¡Ë¡£²áµî¤Ë¥®¥ã¥ë»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÇMEGUMI¤¬¡Ö´Ý¹â¤µ¤ó¤ÏÀÎ¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢´Ý¹â¤Ï¡Ö·ë¹½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥®¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Åö»þ¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¶âÈ±¤Ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¹â¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï18ºÐ¤¯¤é¤¤¡£¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ã¥ë¹¥¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤éºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢±ó²ó¤·¤Ë¡Ö¹õÈ±¤ä¾Ç¤²Ãã¤Î´Ý¹â¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¥®¥ã¥ë¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÏÃ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£