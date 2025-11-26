【ジャパンＣ】「楽しみを持っていける出来」池添謙一騎手が絶賛 サンライズアースがＣＷコースで迫力満点の追い切り
◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２６日、栗東トレセン
栗毛の雄大な馬体を弾ませた。サンライズアースが、迫力満点のフットワークで絶好の仕上がりをアピールした。池添騎手を背に栗東・ＣＷコースでニュークレド（３歳１勝クラス）を３馬身ほど追走し、直線は内へ。ラスト１ハロンは、鞍上のアクションに応えるように、６ハロン８４秒０―１１秒４と力強い伸び脚で２馬身突き放した。「１週前は文句なしの動きができていましたし、前走からガラッと変わった。今日も躍動感があって、反応も早かった」と鞍上も抜群の手応えを隠そうとしなかった。
京都大賞典２着から、急激な上昇カーブを描いている。昨年も夏バテの影響が尾を引き秋は全休したように、暑さに強くないタイプ。「何とか間に合ったという感じ」と言う前走とは「比べものにならない」ほど体調もアップ。「ジャパンカップなので当然、メンバーはそろいますが、力さえ発揮できればやれても。楽しみを持っていける出来」と力を込めた鞍上。まだ、幼さを残す気性面も徐々に大人に。４歳秋に充実期を迎えたレイデオロ産駒が大仕事をやってのける。