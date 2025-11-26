7人組ガールズグループ・HANAが25日、ファッション誌が主催する『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』の授賞記者会見に登場。受賞への喜びや、グループとしての来年の目標を語りました。



今回の受賞について、JISOOさんは「このようなステキな賞をいただき本当にありがとうございます。たくさんの方々の支えがあってこそ今の私たちがいると心から思っているので、これからも愛と応援に応えられるように、みなさんにずっと注目していただけるアーティストでいられるように頑張ります」と喜びを明かしました。

今年、ガールズグループオーディション『No No Girls』を勝ち抜いてデビューを果たし、音楽フェスや海外でのイベント出演など様々な経験をしたHANA。

MAHINAさんは、今年1年を振り返り「本当にたくさんのことを学びましたし、色んな経験をさせていただいてHANA全体が一気にグッと成長した年だったかなと思います。初めてのことだらけで不安とか大変だったこともあったんですけど、HANAだったからこそ乗り越えられた壁があったかなと思います」と笑顔を見せました。

グループとして来年の目標を聞かれたNAOKOさんは「2026年は春からホールツアーが始まるんですけど、ホールツアーの成功を願っておりまして。ライブに来てくれて目が合った方の人生を変えるっていうのをいつも（メンバーと）本番前に言っているんですけど、本当に誰かの人生を救えるような存在になりたいので、まずはライブに向けてしっかり頑張りたいなと思います」と意気込みました。

『THE ONES TO WATCH』はファッション誌『VOGUE JAPAN』が、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた方など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々をたたえるアワード。2025年はHANAのほか、北川景子さんや佐野勇斗さん、Snow Manらが受賞しました。