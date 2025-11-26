KinKi Kidsからグループ名を変更したDOMOTOが、1stデジタルシングル『愛のかたまり』をリリースすることを26日、所属レーベルが発表。SNSなどには、『愛のかたまり』や『DOMOTO』などのワードが多く投稿され話題となりました。

『愛のかたまり』は堂本剛さんが作詩、堂本光一さんが作曲。2001年にリリースされたKinKi Kidsの13枚目シングル『Hey! みんな元気かい？』のカップリング曲として収録されていた楽曲です。今回、KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更したタイミングで『愛のかたまり』を新しいアレンジと新録ボーカルで配信するということです。

■『愛のかたまり』から再始動に、SNSでは喜びの声

リリース情報が解禁されるとSNSでは『DOMOTO』や『愛のかたまり』などのワードが多く投稿されたほか、楽曲『愛のかたまり』での再始動に「泣ける」「あつい」などの声が寄せられました。

■キャンペーンでは“オリジナルボイス”や“バラ6000本”をプレゼント

また12月3日のデジタル配信リリースを記念して、キャンペーンの開催が決定。iTunesでは事前予約すると、応募者全員にオリジナル限定画像をプレゼント。ほか各種音楽配信サービスでは、期間内にダウンロードした応募者全員に『愛のかたまり』オリジナルボイスをプレゼントするとしています。

さらにリリースを記念したポップアップイベントも開催。東京と大阪で行われる予定で、合計6000本のバラが来場者にプレゼントされるということです。