今年は帰省したくない……。36歳女性を傷つけた、実家の母の「無神経すぎるひと言」
もうじき師走だが、いちはやく「今年の年末は実家に帰らない」と決めた人、帰りたいけど帰れないとため息をつく人……年末年始の帰省について、すでにさまざまな葛藤が飛び交っているようだ。
「親戚たち20人くらいがいる中で、母が『この子は東京に行ったきり、結婚もできないで仕事ばかりして』と私のことを言ったんですよ。すると叔父が『誰かつきあっている人でもいるんだろ』と笑い飛ばそうとしてくれた。それなのに兄は『こんなヤツ、誰ももらってくれないだろ』って。
結婚することを『もらってもらう』という言い方をするのも嫌だったし、それを聞いて『ほんとだよね』と言い合っている両親にも腹が立った」
そもそも結婚なんて、するもしないも個人の問題。それを「できない」とし、「もらってもらえない」と決めつけるのは、個人の尊厳を傷つけるとアヤナさんはいきり立つ。
「だけどいまだに実家はそういう価値観なんですよね。私も無意味に傷つけられるのは本意でないので、今年は帰りませんと電話で早々に宣言しました」
すると母は「今年も結婚できなかったから、恥ずかしくて帰れないの？」と言った。アヤナさんは黙って電話を切った。母がそこまで娘の結婚にこだわるのは、娘の幸せを願っているからではなく、他人の目を気にしているからだとアヤナさんは感じている。
兄が結婚して実家近くに住むようになったら、今度は東京にいてもいいから結婚はしろと。娘の人生を型にはめないと安心できないのは、母が年取った証拠かもしれません」
アヤナさんはそう冷静に分析する。自分が傷つくのも嫌だが、母にそう言わせるのも避けたいのだという。
「結婚は、私の人生の選択肢の1つに過ぎない。それを母に分かってもらうのは無理だということが分かったので。無用な争いを避けるために、今年は年末、行きつけの居酒屋でみんなでパーティーをして、ゆっくり休むつもりです。私はシフト制の仕事なので、1月1日から誰かと仕事を代わってもいいかなと思っています」
頼れるのは仕事。そう言ってアヤナさんは笑顔を見せた。
ユウカさん（39歳）はそう言った。いつもなら年に1度、戻ってくる独身の娘を歓待してくれるはずの実家なのだが、今年はそうはいかなくなった。
「弟が数年前に結婚して、子どもが二人いるんです。最初は実家で両親と同居していたんですが、母と義妹の相性が悪くて、弟一家は近くに別居した。それでうまくいっているのかと思ったら、弟夫婦の関係は微妙なままらしい。
母は、義妹の両親にそのことを話して自分で年末年始に呼んだらしいんですよ。両親と弟までやってくるんだそう。夫婦のことは夫婦に任せなさいよ、どうしてそこへ両家の親が介入するのって私は言ったんですが、母は『うまくいくように周りが心配してるのよ』って。それがよけいなお世話なのに」
あんたは関係ないから帰ってこなくていいと母に言われ、ユウカさんは少なからずショックを受けた。母に心配をかけている弟のほうが、母にとっては大事なのだろう。「家庭」をもっているからだ。
とはいえ、ユウカさんに今のところ結婚の意志はない。母は結婚しない娘を責めはしないが、不安定な結婚生活を続ける弟には心配をむき出しにして干渉している。
「弟だってもう大人なんだから、自分の結婚生活くらい自分で考えているだろうし、もし協力するなら、孫は預かるから二人の時間をとりなさいというほうがよっぽどおしゃれだと思うんですけどね。そういう方向にはいかずに、相手の親を呼んじゃうって、私からすると何やってるんだかって感じです」
親はいつまでたっても子どもが心配なのと母は言い切るが、その姿勢が子どもをだめにするのかもよとユウカさんは母に言ってみたそうだ。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
帰りたいけど帰れない「女三界に家なしって古い言葉を思い出してしまいました」
