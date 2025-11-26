旅先で買いたい「福島県のお土産」ランキング！ 2位「喜多方ラーメン」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月11日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で買いたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で買いたい「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月11日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で買いたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で買いたい「福島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：喜多方ラーメン黄箱2食入（河京）／69票福島県を代表するご当地ラーメンの1つである喜多方ラーメン。その生麺タイプの箱入お土産が2位にランクインしました。自宅で手軽に名店の味を楽しめる点が、お菓子とは異なる魅力として支持を集めました。特に喜多方ラーメン特有の太く平たい麺の食感が好評です。
回答者からは「喜多方ラーメンの麺が独特で美味しいので買っていきたい」（30代女性／東京都）、「ラーメンといえば！普段は細麺派ですが、喜多方亜ラーメンの太麺は癖になります」（40代男性／熊本県）、「有名だし、実用的でもらって嬉しいから」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
1位：ままどおる（三万石）／74票福島県を代表する銘菓「ままどおる」が1位に輝きました。バターが香るミルク味の餡を、しっとりとした生地で包んだ焼き菓子で、その優しい味わいとどこか懐かしさを感じる素朴なおいしさが、幅広い世代に愛されています。福島土産としての定番中の定番であり、その安定した人気が票を集めました。
回答者からは「福島土産ではままどおる一択です。しっとり優しいミルクの味。スティック状の形体もお気に入りです。チョコ味も期間限定で出るように把握していますが、私は定番のプレーン味一押しです」（50代女性／熊本県）、「昔から変わらない優しい味が大好きなので」（30代女性／埼玉県）、「福島の定番洋菓子で、しっとり生地とミルク餡が子どもから大人まで喜ばれるから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)