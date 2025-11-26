「陰湿でグロくて草」アイドル、集合写真に賛否。「これですら叩かれて炎上するのさすがに可哀想すぎる」
5人組女性アイドルグループ「夜明けのアイリス」の谷川あおいさんは11月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。集合写真を公開したところ、賛否両論が寄せられています。
【写真】アイドルの集合ショットに賛否
「歯並びどうなってんの？」谷川さんは「みんな歯を見せて()笑っている写真ってあんまりないから貴重だよ〜」とつづり、1枚の写真を投稿。メンバーたちとのスリーショットですが、一部メンバーが見切れて写っています。この写真に対して、さまざまな声が寄せられる事態に。
この投稿には「歯並びどうなってんの？」「歯並びWで凄い」「アイドルなら矯正した方が良いよね」や「これはどういう意図…」「陰湿でグロくて草」「ただの炎上商法」といった声が。一方で「粗探しでこのグループのメンバー叩く人多すぎ！」「これですら叩かれて炎上するのさすがに可哀想すぎる」などのコメントも寄せられました。
「説明するのも面倒くさいんですが」賛否両論が寄せられたことを受け、谷川さんは「説明するのも面倒くさいんですがメンバーが載せている写真に関してはそれぞれうつっているメンバーの意思を確認してからちゃんと載せています」と釈明。また、見切れていたメンバーの石田詩音さんは「こちら、私があおいちゃんにお願いしてトリミングしてもらってます。わざと！とか載せないでおこう！とかそういうものではないです」と説明しています。何気ない写真でしたが、予想外の事態に発展しているようです。(文:堀井 ユウ)
