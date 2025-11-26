大地震が発生すると金沢駅は自宅に帰れない帰宅困難者であふれることが懸念されます。観光客も増加する中どのように対応するのか、26日、金沢駅で訓練が行われました。



この日も多くの観光客でにぎわう金沢駅。



もし今、大地震が発生したらどんな行動をとりますか？



観光客(神奈川から)：

「(Q. 土地勘はない？) まったくないです。まずはホテルかな」

観光客(静岡から)：

「皆さんと同じ行動をとるしかないんですけどね、この辺り、わからない場所ですからね」





最大で12万6000人の帰宅困難者が想定される金沢。万が一に備えるため、26日に行われていたのは…

駅員：

「ただいま地震が発生しております。金沢駅構内建物の安全確認を行います」



帰宅困難者に対応する訓練です。



震度7の地震が発生し、列車の運行再開には時間を要するという想定で、まずは避難者をもてなしドーム地下広場へ誘導。



食事などの物資とともに配布されているのは、情報カードです。



竹内 彩乃 記者：

「金沢駅では帰宅できずに困ってる方に、こちらの情報カードが配られます。QRコードを読み込むと、一時待機場所への案内が表示されます」

石川県立音楽堂や金沢市内約50の宿泊施設が一時避難場所となり、スマートフォンで読み込むと移動経路などが表示されます。



避難者役：

「(Q. できました？) はい。操作は簡単です」



中には、少し時間がかかった人も…



避難者役：

「気分が高揚しているから、スムーズにいかない場面もあるんじゃないかと思いますよ」



増えている外国人観光客への対応窓口も設置され、Wi-Fiや災害アプリの案内が行われました。

金沢市危機管理課・中谷 裕一郎 課長：

「去年の能登半島地震の際には、帰宅困難者の方々が周辺の拠点避難場所に避難された事例もございました。そういったことが極力ないように、行政としても鉄道事業者と連携しながら誘導していきたい」



能登半島地震後、初めて行われたこの訓練。



金沢市では課題を洗い出し、今年度中にマニュアルを策定する予定です。