水上恒司「イジればイジるほど面白い」共演者明かす 秘蔵ショットの存在も告白「オン眉のめちゃくちゃ可愛い髪型の写真が」【WIND BREAKER／ウィンドブレイカー】
【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の水上恒司が11月26日、都内で開催された映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）完成披露試写会に、共演者とともに出席。人気俳優との交流を明かした。
【写真】水上恒司が「イジればイジるほど面白い」と語った人気俳優
本作は、街を守る正義の不良軍団・防風鈴（ボウフウリン）の活躍を描く。この日は綱啓永、中沢元紀、 山下幸輝、濱尾ノリタカ、上杉柊平、萩原健太郎監督も出席していた。
梅宮一を演じた上杉について、水上は「違う作品でもご一緒したときに、アクションをする上で練習するときに『右足の次って何出すんだっけ？』みたいな。手を全然覚えられない方だったんですよ。その方が本当に梅宮できるのかな？っていうのは、心配はしていました」と笑顔。上杉は「彼にはずっとイジられ続けていたんですけれども（笑）、ある程度威厳を見せなきゃいけない現場ではあるかなっていう風に思っていたので、どしっとしているつもりではいたんです」と撮影を回顧。MCにアクションを絶賛されると「そう言っていただけると、心が救われる思いです（笑）」と話していた。
カーペットイベント後の舞台挨拶で、水上は「上杉さんが、お分かりの通り、ちょっと怖い印象を受けるような感じなんですよ。めちゃくちゃチャーミングで、イジればイジるほど面白いんですね」と人柄を明かし、イジっていたのは自分だけだとツッコミを受けると「僕だけです。上杉さんと上杉さんの事務所様に許可をいただければ、載せたいと思っている、上杉さんのオン眉のめちゃくちゃ可愛い髪型の写真があって。これ、許可いただけますか？」と秘蔵写真の存在に言及。上杉は「いいよ」と快諾し、水上は「このあと、『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』12月5日公開っていうのを」と、話題の写真を添付して本作をPRしようとしている様子で「上杉さんのことを、ちょっとでも怖いと思っている人が1人でもいるんだったら、それ（誤解）を解きたい」と力説していた。
木戸は上杉について「食事の場で、恒司が一度共演しているから、すでに仲が良くて。ガンガン行くから『すごいな！』と思っていたんですけど、僕もプライベート、あと沖縄（撮影）のオフ日とかでも結構一緒に過ごしていたんですよ。『あ、なるほど』と（笑）」と印象が変わったことを回想。一方の濱尾は「オフ日、3人で僕もいた時があったじゃないですか。その後、東京帰ってきたらまたやろうって言ってたじゃないですか。木戸くんと柊平くんは行ったんですよね…？僕、連絡先交換しましたよね…？なんで連絡ないんですか？」と食事に誘われていないと訴え、水上からは「察しろよ！わざわざこんなに多くの方の前で言うことじゃないだろう！大丈夫。俺がいるから（笑）」と声をかけられていた。舞台挨拶では、それぞれが守り抜きたいものを発表する一幕もあった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆水上恒司、アクションが心配だった共演者明かす
◆水上恒司、上杉柊平は「イジればイジるほど面白い」
