◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１１月２６日、栗東トレセン

１０月１３日の新馬戦を快勝したバルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は坂路で５４秒２―１２秒６をマーク。単走でもあり時計は平凡だが、パワフルな脚さばきで迫力十分の動きだった。松下調教師は「先週しっかりとやっているのでサッとやりましたが、前走よりも動けている感じです」と笑みを浮かべた。

前走はマイル戦だったが、直線で鋭く伸びて、２着に３馬身半差をつけて快勝。姉に１９年の阪神ＪＦを勝ったレシステンシアがいる良血馬らしく、大物感のある走りだった。「（姉とは）そんなに似ているところはないです。操縦性が高くて、引っかかったりする感じもありません」とトレーナー。スプリント重賞も勝った姉はダイワメジャー産駒だったが、こちらはキズナ産駒。４００メートルの距離延長でも対応できそうだ。

なかなかの素質馬がそろったが、決め手は互角以上。２歳Ｇ１を勝った姉に続くべく、連勝で重賞初勝利を決める。