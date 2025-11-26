東京六大学野球の秋季リーグ戦で無傷の開幕１０連勝を成し遂げ、２００３年秋の早大以来、同校では１９９６年秋以来２度目の全勝優勝を達成した明大が２６日、東京・神田駿河台から神保町へと優勝パレードを行うとともに、祝勝会を開き、約５００人のファンが集った。

戸塚俊美監督（６１）や西武のドラフト１位・小島大河捕手（４年＝東海大相模）、日本ハムのドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（４年＝常総学院）、ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（４年＝福岡大大濠）らが笑顔で、沿道のファンの声援に応えた。

守護神として５季ぶり４４度目の優勝に貢献した大川は「４年間、熱い声援をいただき、ありがとうございます。ここに立てて、最高の気分です」と感謝を口にした。明治神宮大会では立命館大と延長１０回タイブレークの熱戦の末、初戦敗退。「春は全勝優勝から、選手権大会も全勝で優勝してくれたらと思います。これからも変わらぬご声援をよろしくお願いします」と後輩たちに期待を込めた。

日本ハムでは明大の１学年上の先輩・浅利太門投手（２３）とチームメートになる。「ドラフトの朝に顔写真が送られてきて。『きょう頑張れ』とポジティブな内容だったんですが、指名された後にＬＩＮＥを見たら『ファイターズ１位は聞いていない』って…」と秘話を明かし、場内の爆笑を誘った。

新天地での活躍へ「同学年の選手が多いので、負けないように。あとはすぐに１軍で投げられるように頑張りたいと思います」と意気込むと、紫紺のファンから大きな拍手がわき上がった。（加藤 弘士）