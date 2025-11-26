Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÃ¦Âà¤ÎA¤§! groupÀµÌçÎÉµ¬¡¢´§¥é¥¸¥ª¤Ç¼Õºá¤È´¶¼Õ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡¡26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥é¥¸¥ª¤Î¡ØA¤§! group¤ÎMBS¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¤Èº´Ìî¾½ºÈ¤¬½Ð±é¡£Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬Ã¦Âà¤·¥°¥ë¡¼¥×¤¬4¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«±ä´ü¤Ë¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è
¡¡Áð´Ö¤Ï10·î4ÆüÁáÄ«¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢6Æü¤ËÎ±ÃÖÀè¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤ÏÁð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£11·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢STARTOs¼Ò¤¬Áð´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤è¤êÎ¬¼°Ì¿Îá¡ÊÈ³¶â10Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¿¼¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½êÂ°¤¹¤ëA¤§! group¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÀµÌç¤¬¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£º´Ìî¤âÂ³¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖA¤§! group4¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö°¦¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢A¤§! group¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹A¤§! group¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âA¤§! group¤Î±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«±ä´ü¤Ë¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è
¡¡Áð´Ö¤Ï10·î4ÆüÁáÄ«¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢6Æü¤ËÎ±ÃÖÀè¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤ÏÁð´Ö¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£11·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢STARTOs¼Ò¤¬Áð´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤è¤êÎ¬¼°Ì¿Îá¡ÊÈ³¶â10Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÀµÌç¤¬¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£º´Ìî¤âÂ³¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖA¤§! group4¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö°¦¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢A¤§! group¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹A¤§! group¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âA¤§! group¤Î±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£