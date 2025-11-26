市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす27日からの天気のポイントです。

小野：

あす27日の日中は晴れますが、夜遅くからは雨が降り出すでしょう。27日夜からは、落雷や激しい突風などに注意が必要です。



27日朝9時の予想天気図です。

小野：

前線と低気圧が、日本海に進んで来ます。影響の大きい前線が、あす27日の夜、石川県内に接近し通過します。そして、さらに上空にある強い寒気が一緒に近づいてきます。大気の状態が非常に不安定になるでしょう。





雨と風の予想です。

小野：

あす27日、雨は日中、足早に近づいてきます。27日夜は、前線の通過に伴って雨と風が強まります。落雷や激しい突風などに注意してください。あさって28日は時間が経つにつれて、雨と風は落ち着いてくるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

お伝えしたように、あす27日の夜からあさって28日は雨が降るでしょう。29日・土曜日、30日・日曜日は、両方とも晴れマークが付きました。



市川：

12月が始まる月曜日からは、雨の日が続きますね。



小野：

気温は、この先も平年より高い日が多いでしょう。