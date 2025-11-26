人気ヘアメークアップアーティストの小田切ヒロ（43）がが26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。担当する大女優の過去の“態度”を暴露した。

この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にしてる女」。これまでで経験した大変だった仕事について聞かれた小田切氏は「精神的に結構キツイのがありまして」。

ある大女優のメークを担当した際「メークをさせてくれない。鏡に、メイク台に座っていただくじゃないですか。ずっとこういうふうにやって、前を向いてくれない」と顔を背ける動作を交えながら説明。

「私も何で！？って思ったんですけど、時間も迫っている、絶対仕上げなきゃいけない。で、テンパった結果、頭をガってつかんで、ガって前向けて。大女優なんですけど、もうそんなの関係ない！と思ってやったら“そうそうそう、正解”って言われて」と、大女優に“試された”エピソードを明かし、共演者を「えっ…」と絶句させた。

続けて「でも、そこからずっと指名いただくようになりました」と、自身を指名する人物であることをぶっちゃけ。ゲストのSixTONES森本慎太郎に「誰ですか？」と聞かれるとスタジオも「知りたい！」と大盛り上がり。小田切氏は「それ言ったら干されちゃう」とタジタジだった。