俳優でアイドルグループ・M!LKのメンバーとしても活躍する佐野勇斗さん（27）が25日、ファッション誌が主催する『VOGUE THE ONES TO WATCH 2025』の授賞記者会見に登場。日常の中で“イイじゃん”と思った瞬間を明かしました。

M!LKの楽曲『イイじゃん』がSNSでバズり、今年はグループでの活動が多かったという佐野さんは「5人でいることが多くてそういった意味では日々大変なスケジュールだったんですけど、とても濃厚で楽しい1年になったかなと思います」と2025年を振り返りました。

曲のタイトルにちなみ、自身を“イイじゃん”と思った時について聞かれると「家に帰ってから自分のやるルーティーンというのが決まっておりまして、それもあって睡眠時間が短めになってしまうことが多いんですけど」と前置きし「きのう何年かぶりに寝落ちというものをしまして、きょうの朝の目覚めがものすごく良く、“イイじゃん”と朝思いまして、きょうもう絶好調でございます」とコメントしました。

普段は2〜3時間かけてルーティーンをこなしているといい「家に帰ってからちょっと小走り気味にお風呂のボタンを押すんですね。卓上ホワイトボードというのがありまして、そこに5分刻みでスケジュールを立てるんですね」と説明。

さらに「服を脱ぐ7分、その部屋から出てくる3分、その後大体1度台本をさらう、（食事の）宅配を頼む。お風呂がわいてきますので入りつつ、出たら筋トレをする、筋トレをした後、体重計に乗る。髪の毛を乾かす、台本覚えたりとか、ストレッチしたり、香木をたいたり」と明かしました。

『THE ONES TO WATCH 2025』は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』が、2025年を彩った表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマーなどに贈る賞。佐野さんの他、VERDYさん、大月壮士さん、北川景子さん、Snow Man、HANA、見上愛さん、横浜流星さんが受賞しました。