¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó£á£ò£å£å£å¤¬Ææ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¿¥Ã¥°À©°µ¡¡ºÇ½ª¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡õ°ÂÇ¼Àï¤Ø¡Ö¤É¤ó¤ÊÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¸ø¼°Àï¡Ê£²£¶Æü¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÇÁ°£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤éÍè¤¿Ææ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¿¥Ã¥°¤òÀ©°µ¤·¤¿¡£
¡¡³ð¥ß¥¯¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÆ±¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²¾¡£³ÇÔ¾¡¤ÁÅÀ£´¡£¤³¤ÎÆüÆæ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¿¥Ã¥°¡Ö£Ä£Ì£Í¡×¡Ê¥Æ¥ª¥È¥ì¥³¡õ¥ª¥·¡¼¥¿¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÃÇ¤¿¤ì¤ë³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÅ¨·³¤Î¥ë¥Á¥ã¤ÎÆ°¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï³ð¤È¥À¥Ö¥ë¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥ª¥·¡¼¥¿¤ËÈ¯¼Í¡£¤½¤Î¸å¤â¹¥Ï¢·¸¤òßÚÎö¤¹¤ë¤È¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¥ª¥·¡¼¥¿¤òÒÄ¸Ç¤á¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÒÄ¸Ç¤á¤Ç¹Ê¤á¾å¤²¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¾¡¤ÁÅÀ¤ò£¶¤Ë¿¤Ð¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¡õ³ð¤ÏºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£²£¸Æü¡¢µþÅÔ¡¦£Ë£Â£Ó¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¿ÆÍ§¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡õ°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Ç£¶ÅÀ¡ª¡¡¼¡¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥êÁÈ¤Ë¾¡¤Æ¤Ð·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÀäÂÐ¾¡¤ÁÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È¤Ï¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¡½£É£Ó£Í¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò½¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¿·½É¡Ë¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿¸þ¤¹ç¤¦¤ó¤À¤Í¡£¤¢¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡½£É£Ó£Í¤«¤é¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬¤É¤ó¤ÊÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£