¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¼¯Åçº»´õ¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¡¦¶êÎï¤µ¤ä¤«¤ËàÉü½²á¡Ö¥Ü¥¸¥é¤Îº¨¤ßËº¤ì¤Æ¤Í¤¨¤«¤é¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¼¯Åçº»´õ¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢¶êÎï¤µ¤ä¤«¡Ê£²£µ¡Ë¤ËàÉü½²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¼¯Åç¤Ï¶êÎï¤ËÂ¥¤µ¤ìÂç²ø½Ã¡¦¥Ü¥¸¥é¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç·ãÆÍ¡£°Æ¤ÎÄê¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ìÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥Ö¥ë¡¼¥´¥Ã¥Ç¥¹¸ø¼°Àï¡Ê£²£¶Æü¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¼ëÎ¤¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¼¯Åç¤Ï¡¢¥Ü¥¸¥é¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò²èºö¤·¤¿¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶êÎï¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡½øÈ×¤Ç¶êÎï¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¼¯Åç¤Ï¡Ö¥Ü¥¸¥é¤Îº¨¤ßËº¤ì¤Æ¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤ÈÇÏ¾è¤ê¤Ç¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÏ¢ÂÇ¤·¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¼¯Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ëÎ¤¤È¹¥Ï¢·¸¤ò·«¤ê½Ð¤·°µÅÝ¡£ºÇ¸å¤Ï¼¯Åç¤¬¶êÎï¤òµ¯»à²óÀ¸¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¼ëÎ¤¤È¼¯Åç¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö±ú¥¢¥Í¥³¥óÆÌ¡×¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤ÎÈÓÅÄº»Ìí¡õ¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¤È£²°Ì¥¿¥¤¡£¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤Î¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¡õ£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¼¯Åç¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ëÎ¤¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¡Ê·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÂ¾ÎÏËÜ´ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¡¢¼ëÎ¤¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢£²¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¡ª¡¡ÆÌ±ú¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ÆºÇ¶¯¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤Ç¤âº£Æü¤µ¤¯¤é¤Î½³¤ê¤ÇÆ¬±ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤À¤«¤é¼Â¼Á»ä¤Ïº£Èô¤Ó½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢¼ëÎ¤¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢±ú¤È±ú¤ÇºÇ¶¯¤À¡ª¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ìÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£