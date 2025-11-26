※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。



探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。出産後、事実を知った義父が大激怒。結局、相手に逃げられてしまう妻だったが、その後も反省することはなく、そのまま離婚が成立するのだった。



それから3年が経ち、元妻が息子に会うことは一度もなかった。そんなある日、一人の女性から話しかけられて…。



「ママのお友達」はだいぶ危険なワードです…！でも、生きていればこういう機会って必ずあるものですよね。息子が疑問を抱かなければいいのですが、やはりそういうわけにもいかなかったようで…。(おにぎり2525)