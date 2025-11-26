日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。11月21日（金）の放送は、郄橋未来虹と藤嶌果歩が“最近の自炊事情”について語り合っていました。

パーソナリティの郄橋未来虹と藤嶌果歩

藤嶌：私、最近かぼちゃのグラタンを作りました！郄橋：え!? グラタンを作ったの？藤嶌：最近、自炊を頑張っているんですよ♪郄橋：すごい！ 最近四期生の自炊レベルがすごくアップしてない？藤嶌：そうなんです、自炊するメンバーが結構多くなってきて。最近はお皿集めとかもしていて楽しいです。郄橋：た、楽しい？藤嶌：楽しいですよ！スタッフ：未来虹さんは？郄橋：未来虹さんは、同じ物ばかり作っています。SNSでバズっているハンバーグのレシピって知ってる？藤嶌：はいはい!! 私も見たことあります。郄橋：めちゃくちゃ簡単に作れるレシピがあって。それが、もう自分が料理上手になったんじゃないかっていうぐらいおいしくて！ この2週間ぐらいで3回作りました（笑）。藤嶌：すごい！郄橋：ハンバーグを3回も食べました〜。藤嶌：ハンバーグ職人ですね！郄橋：そう「ハンバーグならお任せください！」っていう感じです。

パーソナリティの郄橋未来虹

藤嶌：私は最近、毎日のように卵焼きを作っています。郄橋：へぇ〜！藤嶌：卵焼き用のフライパンを買ったので、2日に1回くらい卵焼きを作っていて。多分、巻いていくのが好きなんですよね。それで、チーズを入れてみたり、ネギをたっぷり入れてみたり、いろいろ作っています。郄橋：すごいわ、私はハンバーグしか作れないからな（笑）。グラタンなんて作ろうと思ったことない……簡単なの？藤嶌：意外と簡単です。いろいろすり潰したりして、チーズをバーッと乗せれば、後はオーブンに入れるだけなので。郄橋：あ、家にオーブンがないんですよ……。藤嶌：なんと！郄橋：「電子レンジなんて温められたらいいだろう」と、ちょっと安めの物を買ってしまったの。だから、機能が多くなくて。でも、メンバーの小西夏菜実（こにし・ななみ）とかの話を聞くと、やっぱり、オーブン機能が付いているレンジが欲しくなるね。藤嶌：分かります！ 私も1台目は温められるだけだったんですけど、お菓子作りをしたくて買い替えました。

パーソナリティの藤嶌果歩



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55