巨人は２６日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手（３２）と契約合意したと正式発表した。

巨人の外野陣は若林、萩尾、佐々木、中山、浅野ら期待の若手は多いが、未知数の部分が多く、補強ポイントに挙がっていた。

松本は移籍発表後に自身のインスタグラムを更新。両球団ファンに向けて思いの詰まったメッセージを寄せた。

まずは日本ハムファンへ「来季から読売ジャイアンツでプレーすることを決めました。迷ったらチャレンジ！！新しいところで勝負します」と報告。

「ファンの皆様には感謝しかありません。どんな時も暖かく応援してくれてたくさん力をもらいました。エスコンでの声援は忘れることはないです。僕は北海道が大好きです。ファイターズも大好きです。それはずっと変わりません！！リーグは違いますが少しでも気にかけていただけたら幸せです。１４年間ありがとうございました。」と感謝のメッセージをつづった。

続けて巨人ファンに向けて「ジャイアンツの一員として認めてもらえる様、日本一目指して精いっぱい戦っていきます！これからよろしくお願いします。」と記した。