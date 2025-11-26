俳優の水上恒司が２６日、都内で主演映画「ＷＩＮＤ ＢＲＥＡＫＥＲ／ウィンドブレイカー」（１２月５日公開、萩原健太郎監督）の完成披露試写会に出席した。一部週刊誌で交際を報じられて以降、初の公の場となった。

マガジンポケットで連載中の漫画家・にいさとる氏による同名ヤンキー漫画が原作。不良学校で知られる風鈴高校の生徒たちによる集団「防風鈴」が、街の安全を守るために奮闘する物語。

緑の旗を振りながら、キャストを先導して登場。作中では共演者と本気のアクションでぶつかったが「僕自身そんな殴り合いのケンカをした経験がない」。作品を作り上げる上では「令和の時代にこの作品を届ける意義を考えた」という。

上演前の舞台あいさつ。ネタバレを気にしてか、水上はＮＧカットになった撮影シーンを回想。「ことはから叩かれるシーンがあったけど、すごい痛かった。いまだに肩が上がりづらい」と苦笑い。ことはを演じた八木莉可子は「そんなに痛かった？」と否定した。

一方で「ＤＶＤとかあったら入れてほしい」と水上が熱望する場面も。萩原監督が「リンゴを落としたシーンでしょ？」というと首を縦に振り「秋彦がりんごとか色々なものを落として、あーってなっている」と説明。映像は使われなかったが声は残っているそうで、ファンに「注目してみてほしい」と呼びかけた。

そんな木戸は水上に「カットがかかるるごとに『木戸さん、大丈夫ですか』と確認してくる。振り回されながらついていくのがいち俳優としても楽しい時間。桜という役を恒司がやってくれてよかった」と感謝していた。