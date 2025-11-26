女優の西野七瀬（31）が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り」のオープニングイベントに出席した。

西野はシャツワンピースにニット、さらに水色のダウンを組み合わせた重ね着コーデで登場。「UGGの履いてるカラーが、イルージョンブルーっていう色味で。すごく爽やかで冬っぽい。可愛いので、全体的に雪っぽい感じ」とシューズで冬らしさを演出しつつ、「カジュアルになりすぎないようにシャツワンピを合わせて。カジュアルダウンじゃなくて、カジュアルアップ的な、感じになったらいいな」と笑顔を浮かべた。

司会から「雪のフェアリー感」と例えられると、「ありがとうございます」と赤面。ホリデーシーズンにちなみ、同ブランドのシューズで出かけたい場所についても「ホリデー感のあるところに行きたいなと思うんですけど、どこもたくさん人が集まる場所が多そうなので…」と真剣な表情を見せた。

続けて「あえてイルミネーションをしているお家、住宅地みたいなところを散歩したいです」と答え、「あそこの家すごいな、みたいな、そういうのありますよね」と司会と共感し合う瞬間も。「そういうところを発見していきたいです」と口にしていた。