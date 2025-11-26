仕事中のコーヒー冷める問題、マーナが「二重ガラス」で終わらせにきた
この記事は2024年4月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
仕事中、ちょっと一息。温かいコーヒーで眠気を吹き飛ばしたかったのに、淹れておいたコーヒーがいつの間にかぬるくなっていて、やる気をなくしちゃったことってありませんか？
マーナの「ダブルウォールカラフェ」は二重構造の耐熱ガラスでできており、冷たいものは冷たいまま、温かいものは温かいまま飲むことができるカラフェ（コーヒーサーバー）。おうちに一つあると便利なアイテムです。
淹れたてでも手で持てる。熱くないカラフェ
淹れたてのコーヒーを通常のガラスやプラスチック製コーヒーサーバーに入れると熱くて持てないですよね。
しかし、この「ダブルウォールカラフェ」は二重構造の耐熱ガラスで作られているので、熱さを気にせず淹れたてのコーヒーを直接手で持って注げます。
二重構造になっていると温かいものは冷めにくく、冷たいものは結露しにくくなる効果が。
普通のマグカップより保温力が優れているので、時間が経っても、温かくてホッとするコーヒーを飲むことができます。
仕事中も自分のデスクの傍らに、常備しておきたいですよね。
冷蔵保存、電子レンジ加熱も可！使い方は無限大
「ダブルウォールカラフェ」にはフタもついており、冷蔵保存や電子レンジ加熱もできます。
肌寒い季節だと水をサッとレンジで温めて、簡単に白湯を作ることも。
レモンやミントを入れたフレーバーウォーターなども、これでサッと楽しめますよ。
2種類のサイズを展開
「ダブルウォールカラフェ」は、300ｍlと530mlの2種類のサイズがあります。
300ｍlは1〜2杯分、530ｍlは2〜4杯分。
人数に合わせて使える、おうちでもドリップしやすいサイズ展開になっています。
ボトルについた印で何杯分か、分量がわかるのもポイントです。
お手入れのしやすさも魅力のひとつ
フタと本体の2パーツになっていて、フタを外した口の部分が広くなっています。
広口で手が入りやすくなっているので、洗う時もラクチン。角のないなめらかな形になっているので、底の方までしっかりと洗えます。
さらに、食器洗い乾燥機を使用できるのも嬉しいですよね。
マーナの「ダブルウォールカラフェ」は、よりおいしくコーヒーを楽しめるように開発されたアイテムです。
ぜひ、今までよりもストレスフリーなコーヒーライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。
商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。