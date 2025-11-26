沖縄で台湾人のマナー違反続々、「もう罪をかぶってくれる中国人はいない」―台湾メディア

台湾メディアのETtodayは26日、「もう罪をかぶってくれる中国人はいない」との投稿が台湾のSNS上で話題を集めていると報じた。

日中関係の悪化により、日本を訪れる中国人が大幅に減少している。そうした中、沖縄を9日間旅行した台湾の女性がSNS・Threads（スレッズ）に「今回は本当に中国人観光客に遭遇しなかったが、むしろ台湾人のさまざまな失礼な行為に驚かされた」とつづった。

女性によると、店内や街中で大声で話す台湾人に出くわしたり、ドン・キホーテで子どもや夫を大声で怒鳴りつける台湾人を見かけたり、商業施設で子どもがショッピングカートをキックボードのようにして遊んでいるのを放っておく台湾人を目にしたりしたという。

女性は「今はもう罪をかぶってくれる中国人はいない。マナーの悪い人は自分で注意して、恥をさらさないでほしい！」と呼び掛けた。

この投稿に、ネットユーザーからは「これ以上ないほど同意。台湾人のモラルも大したことない。ただ、もっとひどいの（中国人）がいて、その陰に隠れているだけ」「誰も罪をかぶってくれない…」「台湾人はいつになったら自分のマナーも大して良くないことに気付くのかな？」「本当にそう。カスタマーサービスをしているから分かる」「これまでは中国人がいたから助かったけど、台湾にもビッグベビー（体は大人だが中身は子ども）はあちこちにいる。海外に行っても道徳観の問題は直らない」「台湾内のバスやMRT、高速鉄道などでも驚くような現象が見られる」といったコメントが寄せられたという。

また、「数カ月前に沖縄に行ったけど、一番トラブルを起こしていたのは実際、台湾人だった。声がとにかく大きいし、割り込みも見かけた」「ここ数年、日本や韓国に行ったけど、一番うるさいのは台湾人。コンビニで子どもが走り回ったり、エレベーターの中で大声を出したり」「8月に石垣島へ行ったけど、島は日本人以外の観光客はほとんど台湾人だった。禁煙エリアで台湾人がたばこを吸っているのをこの目で見たよ」などのコメントも寄せられたと記事は伝えている。（翻訳・編集/北田）