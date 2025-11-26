元子役・タレントで現在は料理家の長谷川あかりさんが26日、レシピサイトの運営会社が発表する食トレンド大賞『今年の顔』を受賞。今後に向けての意気込みを語りました。

長谷川さんが登場したのは、クックパッド『食トレンド大賞 2025・食トレンド予測 2026』発表会。長谷川さんは今年新設された、家庭料理における新しい食文化の醸成に大きく貢献した人を表彰する食トレンド大賞『今年の顔』を受賞しました。

SNSで手でこねないハンバーグのレシピが大反響を呼び、話題を集めている長谷川さん。選出理由についてクックパッドは「『体験としての料理』という新しい価値観の提示や、『料理のある暮らし方』を伝えることを重視し、自走できる料理の考え方を提供している」としています。

受賞への思いを聞かれた長谷川さんは「昭和平成と時代が動いていく中で、家庭料理のトレンドも当然変わっていくもの。例えば私の親の世代ですと家族のためですとか、あとは少し前ですと、とにかく簡単に時間をかけずに家庭料理を素早く回していくといったトレンドの動きの中で、令和の時代に改めて自分で料理を作る価値・意義はどこにあるんだろうかと、そういった新しい価値観のレシピを活動当初、叫び続けてまいりました」と振り返りました。

続けて長谷川さんは「自分で料理を作ることで得られる自己効力感と、自分のために作った料理が人のためになる幸せっていうところは、地続きだとも思っておりますので、そこは普遍的な部分は残しながらアップデートしていくところをアップデートし、家庭料理を引っ張っていける存在になれるように、これからもより一層精進してまいりたいと思います」と今後の意気込みを語りました。

食トレンド大賞『今年の顔』は長谷川さんの他に、薬膳スープ春雨専門店の創業者・石神秀幸さんや、料理クリエーター・りよ子さんが選ばれ、特別賞にはクックパッドアンバサダー・よっちさんが選ばれました。