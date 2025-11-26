こういうの探してた！【niko and ...】羽織るだけでおしゃ見え！「ボアアウター」

本格的な冬を前に、アウターを新調しようと考えている人も多いのでは？ 防寒しつつおしゃれ見えも目指すなら、羽織るだけでサマ見えしそうなボアアウターが正解かも。そこでおすすめしたいのが【niko and ...（ニコアンド）】のフェイクボアのアウター。配色やパッチーワークなど一癖あるデザインで、周りと差がつきそうです。

配色デザインがアクセントのこなれジャケット

【niko and ...】「アソートWARMボアジャケット」\9,500（税込）

切り替えと配色デザインがアクセントになり、こなれ感アップが狙えるジャケット。もこもこのフェイクボアが、華やかに冬ムードを盛り上げます。保温機能が付いているため、サマ見えしつつ防寒も叶いそう。裾のドロストでシルエットのアレンジができ、マンネリになりにくいのも嬉しいポイント。無地のほか、トレンド感のあるレオパード柄や女性らしいフラワー柄もラインナップ。

遊び心のあるデザインが光るフェイクボアブルゾン

【グローバルワーク】「パッチワークボアブルゾン」\10,000（税込）

3種類のフェイクボアをパッチワークで仕上げた遊び心のあるデザインが特徴。裏地付きであたたかく過ごせそうなブルゾンは、冬コーデで活躍の予感です。ダブルジップやドロストでシルエットのアレンジができるのも魅力。きちんと感のある襟付きのデザインで、カジュアルながらも大人っぽい雰囲気が漂います。グレー・アイボリー・ベージュという上品な色展開。

writer：Emika.M