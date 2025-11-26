Adoのメジャーデビュー5周年を記念した展示イベント『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』を東京・大阪で開催することを26日、所属レーベルが発表しました。

今回の展示は、2025年、夏に開催された、Ado 5th Anniversary POP-UP STOREでの“Ado5周年の活動の表側の軌跡をたどる”と対になる、Adoという歌い手・人間にフォーカスした大解剖展。イベントタイトルの“Adotomy”はAdoと解剖を意味する“Anatomy”をかけたもので、歌い手Ado、そして今の等身大のAdoを体感できるイベントとなっているとのことです。展示スペースのほか、本イベントのために制作されたオリジナルグッズの販売も行う予定です。

イベントが発表されると、SNSでは「めっちゃ行きたい」「楽しみ過ぎる」など期待を寄せる声が上がりました。

イベントは2026年1月18日から2月1日まで東京・西武渋谷店にて、2月12日から2月23日まで大阪・なんばスカイオにて開催される予定です。