　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円安の4万9500円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては59.07円安。出来高は3902枚となっている。

　TOPIX先物期近は3355ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.5ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49500　　　　　-180　　　　3902
日経225mini 　　　　　　 49500　　　　　-175　　　 71264
TOPIX先物 　　　　　　　　3355　　　　　 -12　　　　5734
JPX日経400先物　　　　　 30200　　　　　-200　　　　 391
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　-3　　　　 276
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース