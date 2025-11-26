日経225先物：26日22時＝180円安、4万9500円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比180円安の4万9500円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9559.07円に対しては59.07円安。出来高は3902枚となっている。
TOPIX先物期近は3355ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.5ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49500 -180 3902
日経225mini 49500 -175 71264
TOPIX先物 3355 -12 5734
JPX日経400先物 30200 -200 391
グロース指数先物 677 -3 276
東証REIT指数先物 売買不成立
