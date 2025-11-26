新日本プロレス２６日仙台大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、ドン・ファレ（４３）組が鷹木信悟（４３）、ドリラ・モロニー（２８）組から２勝目を挙げた。

さも当然のようにセコンドのディック東郷を介入させ試合を優位に進めたＨ．Ｏ．Ｔだったが、ファレが鷹木のパンピングボンバーを浴びるとＥＶＩＬが孤立。モロニーのスピアーから鷹木のパンピングボンバーでなぎ倒され窮地に陥った。

それでもＥＶＩＬがＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ（合体式ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ）を狙われたところで、またも東郷が介入しカット。パウダーを鷹木に投げつけて視界を奪う。一瞬のスキを見逃さなかったキング・オブ・ダークネスがＥＶＩＬ（変型大外刈り）をさく裂させて３カウントをかっさらった。

バックステージでは「鷹木信悟、残念だったな。柔道かじってプロレス界に来るヤツはロクなヤツがいねえな、コノヤロー」とバッサリ。来年１月４日東京ドーム大会のＮＥＶＥＲ無差別級王座Ｖ１戦で迎え撃つ２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンもまとめてこき下ろした。

ＮＥＶＥＲのベルトを掲げたＥＶＩＬは「見てみろ、この俺を…プロレス界の金メダリストや。シングルでも金、タッグでも金、バカとクズを手玉に取って転がり込むのが大金や。分かったか、よく覚えとけ。ハッハッハ〜」と高笑いで控室へ。コメントもさすがの切れ味だった。