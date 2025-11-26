レンジフードに引っ掛けるだけ！【3COINS】シンプルで機能的♡「新作キッチン収納」
ごちゃごちゃしがちなキッチンをおしゃれに整理整頓！【3COINS（スリーコインズ）】から、穴あけ不要で使い方も超カンタン！ 使い勝手も抜群なキッチン収納がデビューしました。どちらも、“プチストレス”を解消してくれる便利機能付きです。
壁から浮くので衛生的！「レンジフード4連フック」
頻繁に使う調理器具を都度引き出しから取り出すのは大変！「レンジフード4連フック」なら、パッと手を伸ばせば使えて、デッドスペースも有効活用できる優れもの。フックに引っ掛けても壁に付かないデザインも◎ お値段は\550（税込）。
片手でサッとちぎれる！「レンジフードペーパーホルダー」
ペーパーがコロコロ転がってうまくカットできない！ こんな、ちょっとイラっとする経験をした人も多いのでは？「レンジフードペーパーホルダー」\880（税込）は、底面の隙間から紙が取り出せるデザインで切り取りもスムーズ！ ロールタイプも袋タイプも使用可能。
レンジフードに引っ掛けるだけなので賃貸でも使いやすく、シンプルなデザインでキッチンや空間に馴染むカラーなのも嬉しいポイントです。おしゃれなキッチン空間を目指すなら、ぜひ【3COINS】をチェックして！
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Reco.N