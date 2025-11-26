レンジフードに引っ掛けるだけ！【3COINS】シンプルで機能的♡「新作キッチン収納」

ごちゃごちゃしがちなキッチンをおしゃれに整理整頓！【3COINS（スリーコインズ）】から、穴あけ不要で使い方も超カンタン！ 使い勝手も抜群なキッチン収納がデビューしました。どちらも、“プチストレス”を解消してくれる便利機能付きです。

壁から浮くので衛生的！「レンジフード4連フック」

頻繁に使う調理器具を都度引き出しから取り出すのは大変！「レンジフード4連フック」なら、パッと手を伸ばせば使えて、デッドスペースも有効活用できる優れもの。フックに引っ掛けても壁に付かないデザインも◎ お値段は\550（税込）。

片手でサッとちぎれる！「レンジフードペーパーホルダー」

ペーパーがコロコロ転がってうまくカットできない！ こんな、ちょっとイラっとする経験をした人も多いのでは？「レンジフードペーパーホルダー」\880（税込）は、底面の隙間から紙が取り出せるデザインで切り取りもスムーズ！ ロールタイプも袋タイプも使用可能。

レンジフードに引っ掛けるだけなので賃貸でも使いやすく、シンプルなデザインでキッチンや空間に馴染むカラーなのも嬉しいポイントです。おしゃれなキッチン空間を目指すなら、ぜひ【3COINS】をチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Reco.N