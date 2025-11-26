◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２６日、美浦トレセン

プラスとマイナス、両面が見えたマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）の最終追い切りだった。

まずは仕上がり。事前に微調整程度と聞いていた通り最後まで馬なりのままフィニッシュしたが、美浦・坂路での４ハロン５３秒０は、３頭併せで一杯に追われた天皇賞・秋（５３秒２）を上回った。手塚久調教師も「状態面については特に問題なくきていますし、肉体面の上積みはあると思っています」と納得の表情だった。

前回は５か月ぶりの秋初戦。急仕上げとまでは言わないが、１週前追い切りだけではなく、レース７日前の日曜（１０月２６日）にも強めの調教を課したこともあり、手塚久厩舎としては珍しい木曜日の最終追い切りだった。今回は中３週でも予定通りで、「先週との兼ね合いで今日はそれほど強くなくていいと思っていたけど、時計はまずまず出ていたと思います」と無理せずマークしたタイムに出来の良さを感じていた。

叩き２走目で状態が上がっていることは確認できた一方、この日は調教以外で気持ちが高ぶるところがあった。「時折、まだ納得しきれていない仕草をみせることがある」とトレーナーが指摘するメンタル面は、まだ成長途上の３歳馬だけに仕方ない面もあるが、レースは待ってくれない。

「中３週ということで少しピリついているところはありますが、馬が戦闘モードに入っていると感じ取れるので悪い方にはとっていないです。今回は胸を借りる立場ですが、いい精神状態でゲートインできれば頑張ってくれると思います」と手塚久師は心境を口にした。現役トップクラスの能力は天皇賞・秋で証明済み。Ｇ１連勝のポイントは、平常心で臨めるかどうかだ。（西山 智昭）