Apple Arcade日本・米国ランキングで1位を獲得したスローライフシミュレーションゲーム『にほんの田舎ぐらし』が、Nintendo SwitchとPC（Steam）で配信される。既にSteamのページが公開されており、Nintendo Switchのストアページも後日公開予定だ。

Steam：にほんの田舎ぐらし：



ドット絵で表現された田舎でスローライフ！ 『にほんの田舎ぐらし』

『にほんの田舎ぐらし』は、美しいドット絵で彩られた日本の田舎での生活を体験する、スローライフシミュレーションゲーム。主人公は、田舎の古民家へと引っ越した移住者。プレイヤーは主人公として、古民家を整備しつつ、「むらびと」たちとの交流を深めていく。

植物を育てたり、魚釣りに興じたり、昆虫を採集したり。花見で春の到来を味わい、夏祭りを楽しみ、秋の味覚に舌鼓を打ち、冬には年末年始を楽しむ……。そんな、古き良き日本の暮らしを体験できるゲームだ。

Steamのページと合わせて紹介動画が公開されているので、興味を持った人はチェックしておこう。なお、同作の配信開始日は今後告知されるとのこと。

スローライフシミュレーションゲーム『にほんの田舎ぐらし』トレーラーPV：

https://youtu.be/whLlbpu3v-E



