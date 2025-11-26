こっちのけんとをモデルにしたキャラクター“コッチモフレンズ”のグッズが、Amazonにて予約販売開始された。

コッチモフレンズは、こっちのけんとをモデルにしたコッチモと、その仲間であるアッチモ、ソッチモ、ドッチモの個性豊かな友だちで構成。キャラクターデザインは、イラストレーター／キャラクタークリエイターのカナヘイが担当している。

グッズ第1弾には、全3アイテムが登場。こっちのけんとを象徴し、コッチモも好きなメガネをモチーフに、コッチモのチャームをあしらったカラビナキーホルダーと、表情豊かな4キャラクターの魅力が詰まった証明写真風シール、そしてコッチモの顔や後ろ姿が並んだハンカチがラインナップ。いずれも日常使いしやすく、さりげなくキャラクターの存在を感じられるデザインに仕上がっている。

また、今回の第1弾グッズは小物中心の展開となるが、今後はさらに幅広いアイテムのリリースが予定されており、コッチモフレンズの世界観をより多角的に楽しめる商品が続々と登場するとのことだ。

