ÈªÌî¤Ò¤í»Ò¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉ×¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¹ðÇò¡ª¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤£²¥·¥ç¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò¤¬¡¢É×¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈªÌî¤Ï£²£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£µ£°ºÐ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¡¡Ë»¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤¤¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤Î¡ª¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É¥µ¥×¥é¥¤¥ºËþºÜ¤Ç´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È»Ï¤á¤ë¤È¡¢É×¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ·¼ÂÀ»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤·¤Æ£±£·Ç¯Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¼ê»æ¤Þ¤Ç¡ÄÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¡¡º£¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¡£¶ºÐ²¼¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤Ä¤âÍê¤â¤·¤¤¼ç¿Í¡£Àè¤Ë£µ£°Âå¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê£²£Ó£È£Ï£Ô¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£