東京六大学野球の秋季リーグ戦で無傷の開幕１０連勝を成し遂げ、２００３年秋の早大以来、同校では１９９６年秋以来２度目の全勝優勝を達成した明大が２６日、東京・神田駿河台から神保町へと優勝パレードを行うとともに、祝勝会を開き、約５００人のファンが集った。

戸塚俊美監督（６１）や西武のドラフト１位・小島大河捕手（４年＝東海大相模）、日本ハムのドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（４年＝常総学院）、ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（４年＝福岡大大濠）らが笑顔で、沿道のファンの声援に応えた。

祝勝会のトークショーでは、毛利がプロで対戦したい打者について聞かれ「いろいろ有名な選手がいるんですが、ぜひ小島大河と」と最強バッテリーを形成した正捕手の名を挙げると、場内は「オオ〜ッ！」と、沸き上がった。

これには小島も「パ・リーグには大川と毛利がいますので、初対戦は楽しみにしていただいて。自分はホームランを打ちたいなと思います」とニヤリ。場内の明大ファンに「明治大学はもちろん、埼玉西武ライオンズの応援もよろしくお願いします」と呼びかけ、大きな拍手を浴びていた。（加藤 弘士）