¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹³¦¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡ÈU-25¡É½éÂå²¦¼Ô¤ÏÉÊÀî¥µ¥¦¥Ê¡¦TAKUTO
¡¡²Ö±à¤ÇÇ®¤¤¤Î¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÂè°ì²ó¡ÖU-25 New Standard Aufguss Cup¡×¤¬25Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à²¹Àôsauna kukka¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢TAKUTO¡ÊÉÊÀî¥µ¥¦¥Ê¡¢22¡Ë¤¬½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»öÁ°¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿25ºÐ°Ê²¼¤Î8¿Í¤¬¡¢Æüº¢¤«¤éËá¤¾å¤²¤¿¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤Îµ»¤òÈäÏª¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹Ç®É÷¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·ë²Ì¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Õ¤Ã¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿Âç²ñ¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¾¡Íø¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ý¾å¡¢¥¿¥ª¥ë»«¤¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¡£Á´¤Æ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤ÆÀÅÀ¤Ï°µ´¬¤Î89ÅÀ¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢¿³ºº°÷¡¢Áª¼ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤äÀ¿°Õ¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÂçµ»¤È¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¡¢¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊACJ¡Ë¸Ä¿Í¤Ç5°Ì¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤â¡Ö¡Ê½ç°Ì¤Ë¡Ë¼ÂÎÏ¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë²ù¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼±É¤Ç¹ç½É¤ò´º¹Ô¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢¥×¥í°Õ¼±¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤ÇÀº¿À¤òÃÃ¤¨¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤âÇØÉé¤¤Î×¤ó¤ÀËÜÈÖ¤ÇÆüËÜ°ì¡£¡Ö¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡25ºÐ°Ê²¼¤È¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¿·ÀßÂç²ñ¡£´ë²è¤«¤é·Á¤Ë¤·¤¿²Ö±à²¹Àôsauna kukkaÄØÂîÌé»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹Âç²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£ACJ¤Ç¤Ï½Ð¾ì»ñ³Ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÌµ½êÂ°¡ÉÁª¼ê¤Ë¤âÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¥¦¥Õ¥°¡¼¥¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Îµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦¡£Æ±À¤Âå¤À¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ë»É·ã¤¬¤¢¤ë¡£TAKUTO¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£Áª¼êÆ±»Î¤¬¾Î¤¨¹ç¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Çµ»¤òËá¤Â³¤±¤ë¡£
¡ÔºÇ½ª½ç°Ì¡Õ
¡TAKUTO¡ÊÉÊÀî¥µ¥¦¥Ê¡¦Åìµþ¡Ë
¢¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¡ÊÅ·Á³²¹Àô¥³¥í¥Ê¤ÎÅòÊ¡»³Å¹¡¦¹Åç¡Ë
£YAMAMOTO¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë
¤¤Á¤å¤Í¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë
¥¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÊÆàÎÉ·ò¹¯¥é¥ó¥É¡¦ÆàÎÉ¡Ë
¦ÀÄÅç¸þ¾å¿´¡Ê¥µ¥¦¥Ê¤ÈÅ·Á³²¹Àô¤¸¤ç¤ó¤Î¤Ó´Û¡¦¿·³ã¡Ë
§¥â¡¼¥ê¡¼¡Ê²¹Àô¥«¥Õ¥§¤¢¤¬¤ó¤Ê¤Ã¤»¡¦·§ËÜ¡Ë
¨¤»¤«¤¤¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ÊÅ·Á³²¹Àô¥³¥í¥Ê¤ÎÅò¾®ÁÒÅ¹¡¦Ê¡²¬¡Ë