¡ÚÌ¾¸Å²°¶¥ÇÏ¡¡µÜ²¼Æ·°úÂàµ¼Ô²ñ¸«¡Û12·î¤«¤é¤ÎÄ´¶µ»Õ¤Ë¸þ¤±¡ÖÌÀ¤ë¤¤±¹¼Ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÎÄ´¶µ»Õ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·µ³¼ê°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿µÜ²¼Æ·µ³¼ê¡Ê48¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬26Æü¡¢Ì¾¸Å²°¶¥ÇÏ¾ì³°¸þÈ¯Çä½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡6R¡Ê7Ãå¡Ë¤ÇºÇ¸å¤Îµ³¾è¤ò½ª¤¨¡Ö¼ê¹Ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìµ»ö¤Ëµ³¾è¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Íè·î1Æü¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤Ë¡£¡ÖÄ´¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î4·î¤Ëð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÄË¤á¤Æ100¡ó¤Îµ³¾è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤¬µ³¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Ä´¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ëµ³¼ê¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤Ç¤¤ëÄ´¶µ»Õ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¸åÇÚ¤Î½÷Àµ³¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ïµ³¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ÆÇÏ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï½÷Àµ³¼ê¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤±¤ë¤·¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±Åù¤ËÀï¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È½÷Àµ³¼ê¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡Ö¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÌÀ¤ë¤¤±¹¼Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¶¥ÇÏ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÇÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÜ²¼±¹¼Ë¤Î½é½ÐÁö¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤ËÇÏ¤¬Æþµï¤·¤Æ1·î¤ÎÃæ½Ü¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±¹¼Ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡Ö½÷Àµ³¼ê¤â°é¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾Íè¡¢µÜ²¼Æ·¤ÎÂ©»Ò¤ÈÄï»Ò¤¬Àï¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þµÜ²¼¡¡Æ·¡Ê¤ß¤ä¤·¤¿¡¦¤Ò¤È¤ß¡Ë1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë5·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£95Ç¯9·î29Æü¤Ëµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Æ±Ç¯10·î22Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10·î24Æü¤Ë½é¾¡Íø¡£2011Ç¯8·î16Æü¤Ëµ³¼êÌÈµöÊÖÇ¼¸å¡¢16Ç¯8·î1Æü¤ËºÆ¼èÆÀ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1Ëü5479Àï¤ÇÆüËÜ¤Î½÷Àµ³¼êºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1382¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë52¡£·ì±Õ·¿A¡£