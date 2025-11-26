テレビ朝日系「出川一茂ホラン★フシギの会」が２２日に放送され、出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋の３人がＭＣを務めた。

この日、一茂は番組の２０２２年スタートからＭＣタッグを組むホランの楽屋態度に苦情。

「俺、今日さ。ちょっと、マジでホランに言いたいことあるんだけどさ。俺も哲っちゃんも楽屋のドアを開けてるじゃん？（ホランが）何のあいさつもなく…。（自身も出川も楽屋入りしていることが）見たら分かるのに。自分の楽屋に入ってって…」と切り出した。

ホランは「別にそれは問題なくない？それは問題ない！自分の楽屋に入るのは何の問題もないよ！」と反論した。

一茂は「（ホランが）自分の楽屋に入って。ここからが問題です。うるさい！スタッフがたくさんいるわけですよ。ホラン軍団って取り巻きがたくさんいるわけ」と苦い顔をした。

出川も「そうなんですよ…。廊下からホラン軍団が近づいてくる。キャッキャッ…。出た！ホラン行列がって」とうなずいた。

ホランは「メークさん、スタイリストさん、マネジャーさん、３人だから、きょう！」と反論したが、出川は「そんなもんじゃない」と否定。一茂も「６人いる、６人」と話した。

一茂と出川から楽屋での騒がしさを訴えられたホランは「それで言うとね、一茂さん！収録中はアンタの方がうるさいよ！」と逆ギレ。

一茂はホランの剣幕に苦笑しながら「正直、言おうよ？俺と哲っちゃんのこと舐めてるでしょう？」と聞いた。ホランは「いや、舐めてるっていうか…。その同等だとは思ってます」と明かし、先輩２人を爆笑させていた。