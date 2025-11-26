¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì¡¡Ãæ¹ñÊ°³´¢ªÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ö½õ¤±½®¡×¤â±ê¾å¡¡¹â»Ô»Ù»ý¤Î¶¯¹ÅÇÉ¤«¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÅ±²ó¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ±²ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡ª¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼êÀè¤«¡×
¡¡£²£¶ÆüÌë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»ö¼Â¾åÅ±²ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¼ç°ø¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ñÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑÈ¯¸À¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÅ±²ó¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬Á´¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¡×¤È½¾ÍèÀ¯ÉÜÊý¿ËÄÌ¤ê¤À¤È·«¤êÊÖ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¤ÎÅö³ºÈ¯¸À¤ò¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤òµó¤²¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ä¤ÏÀ¿¼Â¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤â¡£ÌÀ³Î¤ÊÅ±²ó¤ä¼Õºá¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤Ïº£¤â·ã¤·¤¯¡¢ÌîÅÄ»á¤Î¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÅ±²ó¡×È¯¸À¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ÎÆ±Ìç¤È¤·¤Æ½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÌîÅÄ¤Ï»ö¼Â¾åÅ±²ó¤·¤¿¤Î¤Çµö¤·¤Æ¡ª¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×¡ÖÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡ÖÅÔ¹ç¤è¤¯²ò¼á¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»ö¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÅúÊÛ¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼êÀè¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÅ±²ó¤¹¤ëÉ¬Í×Ìµ¤·¡×¡Ö²¿¡©»ö¼Â¾åÅ±²ó¤Ã¤Æ¡©¹â»Ô¤µ¤ó¤½¤ó¤Ê»ö¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÌµÍý¤¢¤ë¤À¤í£÷¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¹ÅÇÉ¤ÎÅê¹Æ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¶¦»ºÅÞ¡¦»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ï¡¢¡ØÂæÏÑÍ»ö¤ÇÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡Ù¤ÎÈ¯¸À¤ò¡Ø»ö¼Â¾åÅ±²ó¡Ù¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤«¤é¤Ç¤âÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Í£°ì¤Î²ò·èÊýË¡¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£