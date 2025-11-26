特産品が楽しめると思う「福井県の道の駅」ランキング！ 2位「越前」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが深まり、地元の旬の食材がおいしくなる季節を迎えました。道の駅には、 産直ならではの新鮮な農産物や限定の加工品など、その土地の「おいしい！」が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「福井県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：越前（越前町）／36票福井県のほぼ中央に位置する越前町の海岸沿いにある道の駅「越前」が2位にランクインしました。越前町は「越前がに」や「越前水仙」、「越前焼」など、福井を代表する特産品が数多く存在する地域です。特に冬場の越前がには全国的にも有名で、道の駅には越前がにの生態などを学べる「越前がにミュージアム」が併設されており、新鮮な魚介類を扱う海鮮マーケット「うおいち」も道路を挟んで反対側にあります。
回答者からは「海の幸が豊富。越前ガニをはじめ、新鮮な魚介類や干物などが買える」（40代女性／愛知県）、「冬の味覚・越前がにが名物で、温泉施設も併設されていて、海の幸を味わったあとにゆったりできるのが魅力だから」（50代男性／広島県）、「越前がにや越前カレイ、ホタルイカなど、季節ごとの旬の海産物が楽しめる」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：シーサイド高浜（高浜町）／37票1位に選ばれたのは、福井県の西部、京都府境に位置する高浜町の道の駅「シーサイド高浜」でした。高浜町の特産品としては、たかはま焼きや若狭の海産物である鯖のへしこ、小鯛ささ漬け、焼鯖すしなどがあります。道の駅内の物産コーナーでは、これら地元の特産品や福井県内外のお土産品、水産加工品などが豊富に取りそろえられています。
