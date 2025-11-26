【緊迫記録】ツキノワグマが2時間で10頭…前代未聞の大量目撃！ 2023年秋田で見た“今につながる異変”
全国各地でクマの出没が頻繁に報じられる2025年。でも実は、異変は2年前から始まっていました。
2023年10月23日早朝、まだ霧が立ち込める秋田の谷間で、自然写真家・永幡嘉之氏は信じられない光景を目撃します。
薄暗い水田に、次々と現れる黒い影……たった2時間で10頭のツキノワグマ。
本記事では、自然写真家・永幡嘉之氏の著書『クマはなぜ人里に出てきたのか』（旬報社）より一部を抜粋して紹介。その緊迫のエピソードを追体験してください。
目が覚めるたび、まだ周囲が真っ暗なことを確かめます。やがて空が少しだけ白みはじめ、山の輪郭が浮かび上がってきました。
車の窓に顔をつけて目を凝らすと、稲穂が黄色く色づいた水田の形が、暗闇の谷間に辛うじて浮かび上がります。
5時30分、向こう側の林から、ひとつの黒い影が水田に出てきました。暗闇のなか、黒い影は動いていくのが見えます。双眼鏡でのぞくと、ツキノワグマの耳がはっきりと浮かび上がりました。
夜明けの谷間がしだいに明るくなっていきます。こちらも車の窓枠の陰に顔を隠し、カメラのレンズの幅だけ窓を細く開けて、クマの動きを注視します。
撮影するにはまだ暗すぎて、不鮮明な写真にしかなりませんが、望遠レンズを通してツキノワグマが稲穂からイネの実（コメ）を食べている様子が手に取るように見えます。
40分ほどイネを食べたツキノワグマは、再び林のなかに姿を消していきました。
霧が晴れてゆくなか、別の水田を見渡していると、ここにも黒い影がありました。コメを食べていますが、私の車に気づき、イネの間に顔を隠して耳を立てています。
クマは食べるのをやめ、ほどなく川沿いに姿を消しました。集落はすぐ近くで、クマが姿を消した直後に、有線放送から6時半のラジオ体操が流れてきました。100メートルほど離れた場所には、犬を散歩させているお婆さんの姿がありました。
日が差し込んで明るくなった7時50分からは、子どもを連れたクマが次々に現れ、朝の2時間にひとつの集落のまわりだけで、見つけたツキノワグマは実に10個体にのぼりました。
もっとも、あらかじめ地形を把握したうえで、クマが出てきそうな場所を選んで探していますし、ツキノワグマのほうも人の気配を感じるとすぐに逃げて姿を隠すので、普通に生活している人の目に触れることはないでしょう。決して、人から見える場所に堂々と出てきていたわけではありません。
人身事故は秋田県が62件、岩手県が46件と突出して多かった一方で、私が暮らす山形県では5件と、例年に比べて決して多くはありませんでした。
私もまた山形県で昆虫を調べ歩くなかで、ツキノワグマの動向も気にかけてきましたが、秋田県ではクマが人里に出てくるという話が繰り返し伝わってきていた一方で、山形県では姿を見る場面は多くありませんでした。
秋田県ではいったい何が起きているのだろうか。それを確かめるために、私は様子を見に来たのです。
10月17日の午後、池のゲンゴロウ類を調べるために秋田県北部を通った時に、「このあたりなら出てきそうだな」と思う山間の田んぼが目にとまりました。
車を停めて刈り入れの遅かった水田を見下ろすと、そこから親子のツキノワグマが林に消えていき、近くの田んぼでは畦の陰に姿を隠して人が去るのを待っているクマを間近で見ました。
午後の明るい時間にも水田に出てきているという話は本当でした。それならば、ツキノワグマが現れやすい早朝の様子も確かめねばと、仕事を調整して2日間の予定を空けて、夜道をひた走ったのでした。
この書籍の執筆者：永幡嘉之 プロフィール
自然写真家・著述家。1973年兵庫県生まれ、信州大学大学院農学研究科修了。山形県を拠点に動植物の調査・撮影を行う。ライフワークは世界のブナの森の動植物を調べることと、里山の歴史を読み解くこと。里山の自然環境や文化を次世代に残すことに、長年取り組む。著書に『クマはなぜ人里に出てきたのか』（旬報社）、『里山危機』（岩波ブックレット）、『大津波のあとの生きものたち』（少年写真新聞社）、『巨大津波は生態系をどう変えたか』（講談社）など。(文:永幡 嘉之)
