「ご本人登場」Ado、過去投稿晒しに「やめてー！」とツッコミ！ 「黒歴史が掘り返されてるw」
歌い手のAdoさんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去の投稿を晒されたことが話題となっています。
【投稿】Ado、過去投稿晒しに「やめてー！」
「Adoさん好きだよ（暗黒微笑）」一般ユーザーは「tuki.(15)の承認欲求がなんだよ。Adoを見てみろよ」と投稿。それには“私は中学生の時に『普段無口で根暗な自分がある日突然体育館とかで歌声を披露したら「アイツやべぇ…」ってなるんじゃないかな』って妄想を5億回はしたので自分が中学生の時にうっせぇわが流行っていたらどうなってたかな（暗黒微笑）”というAdoさんの過去投稿が画像で添付されています。この投稿に対して、Adoさんは「やめてー！！！！！」と反応。とても恥ずかしかったようです。
ファンからは「ご本人登場」「本人が反応するのやめてーwww」「いや、そこは『うっせぇわ』やで」「あの歌声持ってたら誰でも考えちゃうよね」「黒歴史が掘り返されてるw」「根暗で承認欲求もりもりなAdoさん好きだよ（暗黒微笑）」「承認欲求対バン期待してます」などの声が寄せられました。
tuki.さん「私もやめてー！！！！！」引き合いに出されたシンガーソングライターのtuki.さんは、Adoさんの投稿を引用し「私もやめてー！！！！！」と投稿。ファンからは「まさかのコラボwww」「体育館で対バンライブしてください笑」といった声が寄せられました。今後、2人の共演が見られるのか楽しみにしたいですね。(文:堀井 ユウ)
