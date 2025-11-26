¡Ú ¿å¾å¹±»Ê¡¦ÌÚ¸ÍÂçÀ» ¡Û¡¡È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤ò¡¡¡È ½çÈÖ¥¨¥¹¥³¡¼¥È ¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿À¼¡¡ÎáÏÂ¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ì¡²è¼Â¼Ì²½¤Ç¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÊâ¤¯
ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤µ¤ó¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¤µ¤ó¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¤µ¤ó¤é¤¬26Æü¡¢±Ç²è¡ÖWIND BREAKER¡¿¥¦¥¤¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤ÎÌ¡²è¡ÖWIND BREAKER¡×¤¬¸¶ºî¡£
°ìÉ¤Ïµ¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÉÔÎÉ¤ÎÁã·¢¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ÷Îë¹â¹»¤Î¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤òÆÀ¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥á²½¤äÉñÂæ²½¡¢¤½¤·¤Æ¥²¡¼¥à²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ì¡È¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿å¾å¤µ¤ó¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¡£
¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ò¡¢ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¼ê¤ò¼è¤ê¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿å¾å¤µ¤ó¤¬±¦ÏÓ¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚ¸Í¤µ¤ó¡¢¿å¾å¤µ¤ó¤È½çÈÖ¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¿Â»ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤Î¸å¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÉ÷Îë¹â¹»1Ç¯¡¦ºùÍÚ(¤µ¤¯¤é¤Ï¤ë¤«)¡×Ìò¤ò±é¤¸¤¿¿å¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡ÈËÍ¼«¿È¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È´Ñ¤ë¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¡¢»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤ËÊó¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤â¤Ä¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢ºîÉÊ¸ø³«¤òÁ°¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤ÇTBS¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¿å¾å¤µ¤ó¤ÈÌÚ¸Í¤µ¤ó¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡£
ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤Ï»£±ÆÃæ¤Î¿å¾å¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÌµ°Õ¼±¤Ë¡Öºù¡Ê¿å¾å¤µ¤ó¤ÎÌòÌ¾¡Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¥ª¥Õ¤Ê¤é¡¢¡Ê¿å¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤«¤Ï£±¿Í¤ÇËÜÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¿¡Ä°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÈËÜ¤Ï£±¿Í¤ÇÆÉ¤à¤â¤ó¤À¤í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¿å¾å¤µ¤óËÜ¿Í¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬¡£
»£±Æ¤ÏÌó£²¤«·î´Ö¤Î¥ª¡¼¥ë²Æì¥í¥±¤¬´º¹Ô¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ç²ÆìÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¿©»ö¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿å¾å¤µ¤ó¤Ï¡È¡ÊÍê¤ó¤À¡ËÇÏ»É¤·¤¬Åà¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤·¤Æ¤¿¡Ä¡É¤È¤È¤Ü¤±¤Ê¤¬¤é²óÅú¤·¡¢¤½¤ì¤ËÌÚ¸Í¤µ¤ó¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
½Ð±é¼Ô¤é¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤Ï"Æ±À¤Âå¤Ç¤Î¥´¥ë¥Õ¤Î½ÏÎýÅÙ¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¤È¤ë„¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ïü¥ÃÏ¸µ¤ò°¦¤¹¤ë¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤„¤È²óÅú¡£
¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡×¤Èð÷¤¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢¿å¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÄãÇ³Èñ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¿¿´é¤ÇÂ¨Åú¡£
ÌÚ¸Í¤µ¤ó¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¡È¿ôÆüÁ°¡¢ÀéÍÕ¤ÎÊý¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ã¥¿¡¼16¥¥í¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¡£ÃËÀ¤ÎÊý¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ìÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¹âÂ®¤Ï»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤ò¤È¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡É¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¹Ë·¼±Ê¤µ¤ó¡¢ÃæÂô¸µµª¤µ¤ó¡¢»³²¼¹¬µ±¤µ¤ó¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤µ¤ó¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¤µ¤ó¡¢Çë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
