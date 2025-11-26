¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À¥¢¥Ë¥½¥ó¡¦²ÎÍØ¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°¡ºé²Ö½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ø³«¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼°¡ºé²Ö¤¬¡¢¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤Î3¤«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤äÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼°¡ºé²Ö¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
80Ç¯Âå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À°¡ºé²Ö¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¼Á´¶¤¬Í»¹ç¤·¡¢°¡ºé²Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØSing That SONG!!¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤âÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¤ä²ÎÍØ¶Ê¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Á´7¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡£»þÂå¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÄ¶¤¨¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØSing That SONG!!¡Ù
°¡ºé²Ö
2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§ATOM-0015
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01. ¤«¤â¤á¤¬æÆ¤ó¤ÀÆü
ºî»ì : °ËÆ£¥¢¥¥é ºî¶Ê : ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò ÊÔ¶Ê : ÂçÈªÂóÌé
02. ¥é¥¤¥ª¥ó¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤è¤ê¡Ë
ºî»ì : GABRIELA ROBIN ºî¶Ê : ¿ûÌî¤è¤¦»Ò ÊÔ¶Ê : ¥¿¥«¥Ï¥·¥Ò¥Ó¥
03. ¤¢¡µÌµ¾ð
ºî»ì : ÅòÀî¤ì¤¤»Ò ºî¶Ê : NOBODY ÊÔ¶Ê : Ó§´ÝÍºµ®
04. PIECE OF MY WISH
ºî»ì : ´äÎ¤Í´Êæ ºî¶Ê : ¾åÅÄÃÎ²Ú ÊÔ¶Ê : ´äÅÄ¸¼£
05. ¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡(Cover)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê : ½Ö²Ð ÊÔ¶Ê : ¥¿¥«¥Ï¥·¥Ò¥Ó¥
06. ¥Ö¥ë¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼
ºî»ì : ÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³ ºî¶Ê : °æ¾å¥è¥·¥Þ¥µ ÊÔ¶Ê : ÂçÈªÂóÌé
07. ¥Þ¥¤¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È
ºî»ì : ÍèÀ¸¤¨¤Ä¤³ ºî¶Ê : ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª ÊÔ¶Ê : ´äÖ¿ÁÔ»Ö
¡ØSing That SONG!!¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ø¥ê¥ß¥¹¥¿¡Ù¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ
°¡ºé²Ö½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSing That SONG!!¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ß¥¹¥¿¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ç¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë 19:30¡Á
½Ð±é¡§°¡ºé²Ö
ÇÛ¿®¡§¥ê¥ß¥¹¥¿ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡ãÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
¡ CD£±Ëç¤ªÇã¾å
ÆÃÅµ¡§¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡Ê¥µ¥¤¥ó¡¢°¸Ì¾¡¢ÆüÉÕÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈA
¢ CD1Ëç¤ªÇã¾å
ÆÃÅµ¡§¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡Ê¥µ¥¤¥ó¡¢°¸Ì¾¡¢ÆüÉÕÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈB
£ CD2Ëç¤ªÇã¾å
ÆÃÅµ¡§¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¡Ê¥µ¥¤¥ó¡¢°¸Ì¾¡¢ÆüÉÕÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈA+B+¥Á¥§¥¡Ê°¸Ì¾Æþ¤ê¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë19:30¡ÁÇÛ¿®ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¡£
¢¨ÀèÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¿·½ÉÅ¹ ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö&¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1Éô12:00¡Á/2Éô14:00¡Á
¡Ê¢¨³«»Ï30Ê¬Á°¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¿·½ÉÅ¹9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ
¢¨ÆÃÅµ·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²Ã·ô¤ÏÀèÃåÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹ ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö&¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1Éô15:00¡Á/2Éô17:00¡Á
¡Ê¢¨³«»Ï30Ê¬Á°¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ
¢¨ÆÃÅµ·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÓÂÞ ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö&¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ªÅÏ¤·²ñ
2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë19:30¡Á¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ø³«︕
AniTone Store¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó&¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ü³Ú¶Ê²òÀâÆ°²è¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
https://axelstore.jp/ani-tone/detail.php?goods_id=5705
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3267791/
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=MED-CD2-48976
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10837972/
Amazon.co.jp¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FT6W9KJD%7C+B0FTDXLV7R
Neowing¡§Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
https://www.neowing.co.jp/tokuten/anime-asaka-ATOM-15
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼5cm
https://books.rakuten.co.jp/rb/18394215/
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¡ØSing That SONG!!¡Ù
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÃæ︕
Ì¾¸Å²°
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
1st ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
2nd ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°ReNY limited
Åìµþ
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
1st ³«¾ì15:00 / ³«±é15:30
2nd ³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
¾ì½ê¡§¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
https://eplus.jp/asaka/
°¡ºé²Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://asaka1007.jp/