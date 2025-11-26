雨宮天、自身2回目となるディナーショーをグランドプリンスホテル新高輪で開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月24日(月・休)に「LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025」が、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 香雲にて昼夜2部制で開催された。

雨宮によるディナーショーは、2023年に実施した神奈川・大磯プリンスホテル メインバンケットホール公演以来の約2年ぶり。前回は好評で早い段階でチケットが完売したこともあり、今回は会場も広くして席も増加。

ドレスコードである青のワンポイントを取り入れたドレスやジャケットに身を包んだ青き民(雨宮ファンの愛称)が少し緊張した面持ちで入場し、まずはフルコースディナーを堪能した。メニューのセレクトには雨宮も関わっており、自身が好物とするトリュフの乗ったステーキや、青いゼリーが印象的なデザートなど、ショーが始まる前から楽しめる料理になっていた。

食事が終了すると、ショータイムがスタート。赤い着物をリメイクした豪華な衣装に身を包んだ雨宮が丁寧にひとりひとりと目を合わせながら客席を練り歩き、「フリイジア」「異邦人(オリジナルアーティスト：久保田早紀)」を披露。続いて披露された「DESIRE―情熱―(第１部/オリジナルアーティスト：中森明菜)」「フレンズ(第２部/オリジナルアーティスト：REBECCA)」は「異邦人」とあわせて、隔年で開催されてるカバーライブ「雨宮天 音楽で彩るリサイタル」でカバー歌唱した歌謡曲を対象としたリクエスト投票で上位に選ばれた楽曲。自らが投票した楽曲が披露された青き民も多く、イントロが始まると客席からは歓声があがった。

その後「スノウフレイク」「Heart Note」としっとりしたバラードをハイチェアに腰掛け歌い上げると、一気にディナーショーならではの荘厳な空気に包まれた。その後、青き民の手にしたグッズや服装をチェックしながら全員と目を合わせながら再び会場を練り歩き、すべてのテーブルを回りきった。

また、前回に引き続き、雨宮お気に入りのアニメソングカバーも歌唱。「せっかく着物風のお衣装ということで、是非この曲を披露したかった」と話して始まったのは、テレビアニメ『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』のオープニングテーマ「甲賀忍法帖(オリジナルアーティスト：陰陽座)」。予想だにしない選曲に、一際大きな歓声が上がった。

ショータイムの締めはディナーショーの定番となった「Oh, it’s so dreamy!」。会場が曲に合わせたクラップに包まれ、温かい雰囲気の中で公演は終了した。

公演の最後にはアクセサリーブランド「genuine blue」(ジェニュイン ブルー)の第一弾アイテム発売が発表され、ブランド立ち上げの告知以来続報を待ちわびていた青き民からは歓声が上がった。

「genuine blue」は雨宮天がデザイン、監修し、こだわりが詰め込まれたアクセサリーを手掛けるアクセサリーブランド。“青色”をこよなく愛する雨宮がほんの少しでも世界に青を増やすことを願い立ち上げられ、男女問わず普段使いしやすいアクセサリーを展開予定。第一弾の今回は「ネックレス」「ブレスレット」の2アイテムを発売する。2026年1月10日(土)までは必ず手に入る受注販売、4/22(水)12:00から若干数の先着販売を予定している。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

LAWSON presents 雨宮天ディナーショー 2025

2025年11月24日（月・休）

第1部 OPEN 12:00 / LUNCH 12:30〜 / SHOW 14:10〜

第2部 OPEN 17:00 / DINNER 17:30〜 / SHOW 19:10〜

会場：東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 香雲

＜セットリスト＞

01. フリイジア

02. 異邦人 (オリジナルアーティスト：久保田早紀)

03.

［第1部］DESIRE ―情熱― (オリジナルアーティスト：中森明菜)

［第2部］フレンズ (オリジナルアーティスト：REBECCA)

04. スノウフレイク

05. Heart Note

06. 甲賀忍法帖 (オリジナルアーティスト：陰陽座)

07. Oh, it’s so dreamy!

●商品情報

genuine blue第一弾

Letter Charm Necklace

シーリングワックスとお手紙をイメージしたネックレス。

シルバーが青をより際立たせ、クラシカルで使いやすいデザインに。

素材：真鍮

サイズ：約45cm 〜 50cm

価格：14,800円（税込）

Logo Bracelet

プレートに 『genuine blue』のロゴをあしらったブレスレット。

シンプルながらも存在感があるデザインに、青のストーンがさりげなく輝きます。

素材：真鍮

サイズ：約16cm 〜 21cm

価格：12,000円（税込）

販売スケジュール

受注期間：2025/11/24（月）〜 2026/1/10（土）23:59

先着販売（数量限定）：2026/4/22（水）12:00〜

お届け予定時期：2026年3月末発送予定

