¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é3¿Í¤Î3Ï¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡õ¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª

¤³¤ì¤â¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤Î¥«¥¿¥Á!? º¸ÎÙ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¿Â»Î¡ß±¦ÎÙ¤Î¾¯¤·ÁÆË½¤À¤±¤ì¤É¤É¤³¤«¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×!?
ÆÍÁ³Éô²°¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ªÎÙ¤µ¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÌ¡²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¤·¡¢2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼£³¿Í¤Î3Ï¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢Ãç´ÖÑÛ»ÒÌò¤Ë²Öß·¹áºÚ¡¢º´ÄÐ¶ÀÅÍÌò¤ËÀÐÀî³¦¿Í¡¢±¦º»ÅÄ½Õ¿¿Ìò¤ËÀÐÃ«½Õµ®¤È¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¤¡¢³Æ¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
Ê»¤»¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¼Ô¤ÎÏÂ¸ÍÂ¼ÀèÀ¸¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½µÇ°ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡ØÁÇºàºÎ¼è²È¤Î°ÛÀ¤³¦Î¹¹Ôµ¡Ù¤ä¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º·à¾ì¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡ØKING OF PRISM-Your Endless Call-¤ß¡Á¤ó¤Ê¤¤é¤á¤±¡ª¥×¥ê¥º¥à¡ù¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤¬À©ºî¤òÃ´Åö¤·¡¢´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ò¡Ø¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ß¡¼¡Ù¤ä¡Ø²Ä°¦¤±¤ì¤ÐÊÑÂÖ¤Ç¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡¢¡Ø¿Í´ÖÉÔ¿®¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤òµß¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤Þ¤¶¤¤¤¤Ä¤¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ä¡ØËâ¿ÀÁÏÂ¤ÅÁ¥ï¥¿¥ë¡Ù¤ÎµÆÃÏ¤·¤å¤ó¤¹¤±¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢£³Ï¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÑÛ»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦º´ÄÐ¡õ±¦º»ÅÄ¤È¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤¬¤É¤¦¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·èÄê¡ª
¡ã²Öß·¹áºÚ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¿¤À¤ª¤¸¤ã¥¢¥Ë¥á²½¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª
¤¿¤À¤ª¤¸¤ã¤Î¡¢¤³¤ì¤¾¾¯½÷Ì¡²è¤Ê¥Ë¥ä¤±¤ëÅ¸³«¤Î¿ô¡¹¤Ë±ÉÍÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤ï¤º¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÑÛ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÀÐÀî³¦¿Í¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢º´ÄÐ¶ÀÅÍÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÀÐÀî³¦¿Í¤Ç¤¹¡£
¤ªÎÙ¤µ¤ó¤È¤Î´ñ¡¹²ø³¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥É¥¥É¥¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
º´ÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ç²º¤ä¤«¤Ç¥¹¥Ñ¥À¥ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥á¥¬¥Í¤Î»÷¹ç¤¦¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤Ë¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÀÐÃ«½Õµ®¥³¥á¥ó¥È¡ä
±¦º»ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¢ÀÐÃ«½Õµ®¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²¿¤«¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤ÄÁÇÄ¾¤ÊÈà¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¾ì»þ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡£
Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢¡Ø¤¿¤À¤ª¤¸¤ã¡Ù¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ãÏÂ¸ÍÂ¼ÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤¿¤À¤ª¤¸¤ã¥¢¥Ë¥á²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åö½é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤·¤¤ê´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¡²è²È¤ò¤Ì¤«´î¤Ó¤µ¤»¤ëæ«¤À¡£¤¤Ã¤ÈÅÓÃæ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¥Ë¥ó¥²¥ó¡¢¥¦¥½¥Ä¥¯¡Ä¥·¥ó¥¸¥Ê¥¤¡Ä¡×¤È¹Ó¤ìÃÏ¤ËÀø¤à°Û·Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª ¥Ë¥ó¥²¥ó¡¢¥À¥¤¥¹¥¡ª¡ª¡ª
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×
2026Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
--¤³¤ì¤â¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤Î¥«¥¿¥Á!? ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ë¡È¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¥é¥¤¥Õ¡É--
24ºÐ¤ÎOLÑÛ»Ò¡Ê¤ê¤ó¤³¡Ë¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î±£¤ì¥ª¥¿¥¯¡£
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÇÆü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤±¤É¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢±¦ÎÙ¤«¤é¹³µÄ¤ÎÌÔÎõ¡ÈÊÉ¥É¥ó¡É¤¬¡ª
ÑÛ»Ò¤Ï¡¢º¸ÎÙ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¿Â»Î¡¦º´ÄÐ¡Ê¤µ¤Ä¤¡Ë¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤ÊÉ±Û¤·¤ËÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÊÉ¤ò½³ÇË¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÑÛ»Ò¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÌ¡²è¡Ø¤¦¤µ¤Í¤³Éô¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¥¦¥µ½ÕÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿!?
¤·¤«¤â¥¦¥µ½ÕÀèÀ¸¤³¤È±¦º»ÅÄ¡Ê¤¦¤µ¤À¡Ë¤Ï¡¢º´ÄÐ¤ÎÉô²°¤ÎÊÉ¤Þ¤Ç²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
--Îø¤È¾Ð¤¤¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¥é¥Ö¥³¥á¡ª--
ÊÉ¤Î·ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»°³Ñ´Ø·¸¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢À¸³è¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!!
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Ãç´ÖÑÛ»Ò¡§²Öß·¹áºÚ
º´ÄÐ¶ÀÅÍ¡§ÀÐÀî³¦¿Í
±¦º»ÅÄ½Õ¿¿¡§ÀÐÃ«½Õµ®
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§ÏÂ¸ÍÂ¼¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥·¡¼¥â¥¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤¤¤Þ¤¶¤¤¤¤Ä¤
µÓËÜ¡§¤¤¤Þ¤¶¤¤¤¤Ä¤¡¢¤¿¤«¤ÀÀ¿
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÆÃÏ¤·¤å¤ó¤¹¤±
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í
(c)ÏÂ¸ÍÂ¼¡¿¥·¡¼¥â¥¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤¸¤ã¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://www.tadaoja-anime.com