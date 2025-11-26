À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È Á°Åç°¡Èþ¤Î2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÁ°Åç°¡Èþ¤¬¡¢2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¡×¤ò11·î24Æü¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤«¤éÌó7¤«·î¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·òºß¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£»ý¤Á²ÎÁ´16¶Ê¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿ËÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ËÜ¤ò³«¤¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎBGM¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì½Ð¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÎ©¤ÄÁ°Åç¤Ï¡¢¡ØWish for you¡Ù¤Î¡È²¿½½²ó ²¿É´²ó ÅÁ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£Èà½÷¤Î2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ë³Î¤«¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ò½É¤·¤¿·Á¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËë¤¬³«¤¡¢¹¤¬¤ë¸÷¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£½é¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤¬¤â¤¿¤é¤¹Î×¾ì´¶¤Ï½øÈ×¤«¤éÁ¯Îõ¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥À¥ó¥¹¤Ç±þ¤¨¡¢Áá¤¯¤â²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤é¤á¤¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê³«Ëë¤À¡£
Â³¤¯2¶ÊÌÜ¡ØMAKE IT NOW¡Ù¤Ï¡¢²»¸»¤è¤ê¤â¥¤¥ó¥È¥í¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Á°Åç¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¡¢·Ú²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤Î¡ØÎø°¦¼çµÁ¤Ë¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡ª¡×¤È½øÈ×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤Ë¤·¤ÆÆóÅÙÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡ÖËÜÆü¤Ï½é¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥É·Á¼°¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
MCÌÀ¤±¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é2¶Ê¤òÈäÏª¡£1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ØBlue Moment¡Ù¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤¬ÀÄ¤¯À÷¤Þ¤ê¡¢À¸¥®¥¿¡¼¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Â³¤¯¥é¥Æ¥óÄ´¤Î¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡ØSCARLET LOVE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤Î¶Á¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉñ¤¦Á°Åç¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯MC¤Ç¤Ï¡¢°áÁõ¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢²Ö¤ÎÈ±¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥í¥¤¥ä¥ë¤Ê°áÁõ¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦²ÄÎù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½é¡¹¤·¤¯¤â³Ú¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡Ö11·î¤â¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¨Àá¤ÎÏÃÂê¤ò¶´¤ß¡¢¡ÖÁ°Åç°¡Èþ¡¢Í£°ì¤ÎÅß¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡Ø½éÀã¤ÈKiss¡Ù¤Ø¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖKiss¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤âÁ°²ó°Ê¾å¤Ë¤½¤í¤¤¡¢Á°Åç¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¡Ù¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ØÀ±¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡Ù¤ò¥Ô¥¢¥Î1ËÜ¤ÎÈ¼ÁÕ¤«¤é½ù¡¹¤Ë³Ú´ï¤¬²Ã¤ï¤ëÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£Â©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤ÊÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀÅ¤«¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡¢¸ª½Ð¤·¤ÈÂµ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°Åç¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø·àÌô¡Ù¤ò¿¶¤êÉÕ¤±Í¤Ç½éÈäÏª¡£¿·¶ÃÏ¡È¤¢¤ß¤¿¡É¤òÉñÂæ¾å¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡Ù¤ÏÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤È¾ÈÌÀ¤Ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î½Å¸ü´¶¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡ØUnfallen Angel¡Ù¤ØÆÍÆþ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¿¦¶È:¤¢¤ß¤¿¡Ù¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤«¤éËÜÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¼ÎÌ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¡£ ¡È¤¢¤ß¤¿MIX¡É¡Ö¤¢¤ß¤¿¡ª¤¢¤ß¤¿¡ª¤¢¤ß¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤ò¹ì¤«¤»¤¿¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ìó2Ç¯Á°¤ÎÇÛ¿®¤ÇÏÃ¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ï¤Þ¤¤Î13Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÈBlooming NOTE¡É¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â²Öºé¤¯½Ö´Ö¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤âË¬¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÉBlooming NOTE¡É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î1Ç¯¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎOP¡¦ED¤È¤¤¤¦¡ÈåºÎï¤Ê²Ö¡É¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ØWish for you¡Ù¤ò1¶ÊÌÜ¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Á°Åç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀèÇÚ¡£¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡ØÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡Ù¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤È²Î¤¤½Ð¤·¤¿¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ê»ä¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ ¼é¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î believer¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¶Á¤¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¾§¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤¬¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ÖT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØDetermination¡Ù¤È¡ØAdaptation¡Ù¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¼«¿È¤¬ËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤à°Õ»Ö¤¬²ÎÀ¼¤«¤éÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤³¤³¤Ç´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬È¯É½¡£¤Þ¤º¤Ï12·î29Æü¤ËCSÊüÁ÷TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤¬Á´¶Ê¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡õ½é¸ø³«¤ÎÉñÂæÎ¢±ÇÁüÉÕ¤ÆÃÊÌÈÇ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥ì¥«¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯4·î25Æü¤ËÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Û¡¼¥ë ¾®¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆFC¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²þ¤á¤Æ1Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹ð¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¤ó¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È2Ç¯ÌÜ¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¤â½ª±é¤Î»þ´Ö¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡ØAzurite¡Ù¤ò²Î¾§¡£µÒÀÊ¤Ï¡ÈÇò·²¡É¿§¤Î¸÷¤ÇÀ÷¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¡Öwow oh oh oh¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î²ÎÀ¼¤¬Í¥¤·¤¯½Å¤Ê¤ë¡£¡È¹¬¤»¤Êº£Æü¤ò Ëº¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤È³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦Á°Åç¤Î»Ñ¤¬¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎËÂ¤¤¤À¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ï²»¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤â¤È¤Ø³Î¤«¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬²Ö¤Î¤è¤¦¤Ëºé¤¸Ø¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈBlooming NOTE¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°Åç°¡Èþ¤Ï¡¢À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°1¥Ú¡¼¥¸1¥Ú¡¼¥¸¡¢Èà½÷¤é¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÊª¸ì¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
Á°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE
2025Ç¯11·î24Æü(·î¡¦µÙ) [³«¾ì]16:00¡¿ [³«±é]17:00
¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
M0.Introduction
M1.Wish for you
M2.MAKE IT NOW
M3.Îø°¦¼çµÁ¤Ë¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó
M4.Blue¡¡Moment
M5.SCARLET LOVE
M6.½éÀã¤ÈKiss
M7.¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È
M8.À±¤ò¸«¾å¤²¤Æ
-BABD Bridge
M9.·àÌô
M10.¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È
M11.Unfallen Angel
M12.¿¦¶È:¤¢¤ß¤¿
M13.ÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê
Encore
M14.Determination
M15.Adaptation
M16.Azurite
¥é¥¤¥Ö¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¡×
https://ami-maeshima.lnk.to/Blooming-NOTE_setlist
¡üÊüÁ÷¾ðÊó
CSÊüÁ÷TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1
¡ÖÁ°Åç°¡Èþ LIVE 2025 Blooming NOTE¡×
2025Ç¯12·î29Æü(·î)22:00¡Á
¢¨¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤Ç1½µ´Ö¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2025_1124_1930.html
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
FC¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
2026Ç¯4·î25Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Û¡¼¥ë ¾®¥Û¡¼¥ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Åç°¡Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖAngraecum¡×Æþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é
https://maeshima-ami.net/signin
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Á°Åç°¡Èþ 2nd Single
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×
È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://ami-maeshima.lnk.to/2ndSG_bukiyou
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊMAXI¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICM-92169
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊMAXI only¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICM-2169
²Á³Ê¡§¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Á°Åç°¡Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://maeshima-ami.net/