本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
11/26
EUR/USD
1.1500（14億ユーロ）
1.1505（7.20億ユーロ）
1.1525（11億ユーロ）
1.1545（7.04億ユーロ）
1.1550（7.60億ユーロ）
1.1565（7.84億ユーロ）
1.1595（15億ユーロ）
1.1600（15億ユーロ）
1.1620（5.15億ユーロ）
1.1630（6.89億ユーロ）
1.1650（7.23億ユーロ）
1.1655（12億ユーロ）
1.1660（7.06億ユーロ）
1.1670（14億ユーロ）
1.1700（8.09億ユーロ）
USD/JPY
155.00（19億ドル）
155.60（5.46億ドル）
156.00（8.74億ドル）
156.50（5.78億ドル）
157.00（8.21億ドル）
GBP/USD
目立った期限設定なし
ユーロドルは1.1600がピンポイント、1.15から1.17にかけて広く分布、ドル円は155.00に大きめの期限、ポンドドルは目立った設定なし
