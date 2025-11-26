上海申花vs神戸 スタメン発表
[11.26 ACLEリーグステージ第5節](上海)
※21:15開始
主審:キム・ジョンヒョク
副審:パク・キョンヨン、チャン・ジョンピル
<出場メンバー>
[上海申花]
先発
GK 30 バオ・ヤーション
DF 4 ジャン・シェンロン
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 13 ウィルソン・マナファ
DF 27 陳晋一
MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラ
MF 11 サウロ・ミネイロ
MF 15 ウー・シー
MF 17 ガオ・ティエンイー
FW 9 アンドレ・ルイス
FW 19 ルイス・アスエ
控え
GK 41 ジョウ・ジェンカイ
DF 16 ヤン・ゼーシャン
DF 2 ワン・シーロン
DF 3 ジン・シュンカイ
DF 32 アイディ・フランシス
MF 33 ワン・ハイジャン
MF 43 ヤン・ハオユー
MF 6 イブラヒム・アマドゥ
MF 7 シュー・ハオヤン
FW 14 シェ・ポンフェイ
FW 20 ユー・ハンチャオ
FW 34 リウ・チェンユー
監督
レオニード・スルツキー
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 4 山川哲史
DF 25 鍬先祐弥
DF 41 永戸勝也
MF 7 井手口陽介
MF 15 本多勇喜
MF 18 井出遥也
FW 10 大迫勇也
FW 13 佐々木大樹
FW 14 汰木康也
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
GK 60 亀田大河
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
MF 30 山内翔
MF 6 扇原貴宏
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 27 エリキ
FW 29 小松蓮
FW 35 冨永虹七
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
