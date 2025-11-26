milet 台北公演より「Anytime Anywhere」の映像公開！アニメ『葬送のフリーレン』EDテーマ2期連続決定記念
miletが「Anytime Anywhere」のライブ映像を11月30日18時からオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開する。
■『葬送のフリーレン』第1期のエンディングテーマ
「Anytime Anywhere」はTVアニメ『葬送のフリーレン』第1期のエンディングテーマ。今回のライブ映像は、miletの新曲「The Story of Us」が、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマに決定したことを記念して公開。
2023年11月に台北・Zepp New Taipeiで開催されたmilet初の海外単独公演『Hey Taipei, I’m milet』で収録された。
■リリース情報
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「The Story of Us」
■関連リンク
TVアニメ『葬送のフリーレン』作品サイト
http://frieren-anime.jp
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/