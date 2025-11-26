milet 台北公演より「Anytime Anywhere」の映像公開！アニメ『葬送のフリーレン』EDテーマ2期連続決定記念

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletが「Anytime Anywhere」のライブ映像を11月30日18時からオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開する。

■『葬送のフリーレン』第1期のエンディングテーマ

「Anytime Anywhere」はTVアニメ『葬送のフリーレン』第1期のエンディングテーマ。今回のライブ映像は、miletの新曲「The Story of Us」が、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマに決定したことを記念して公開。

2023年11月に台北・Zepp New Taipeiで開催されたmilet初の海外単独公演『Hey Taipei, I’m milet』で収録された。

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Story of Us」

TVアニメ『葬送のフリーレン』作品サイト

http://frieren-anime.jp

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/

